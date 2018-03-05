Образовательные кредиты будут выдавать по новым правилам

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Новые правила предоставления образовательных кредитов в России утвердило правительство. Размер такого кредита не может быть выше семикратного прожиточного минимума в регионе и будет предоставляться только на льготный период – все время учебы плюс три месяца.

«Размер образовательного кредита будет определяться банком исходя из стоимости образовательной услуги, указанной в договоре об оказании платных образовательных услуг. При этом предусматривается, что допустимый размер сопутствующего образовательного кредита (на проживание, питание, приобретение литературы, бытовые нужды) в расчёте на месяц обучения не должен превышать 7 прожиточных минимумов в соответствующем субъекте Федерации с учётом процентов за пользование таким кредитом. Срок пользования кредитом будет составлять не более 120 месяцев с момента окончания льготного периода кредитования (срок обучения гражданина в образовательной организации плюс 3 месяца)», – говорится в постановлении.

Кредит на оплату учебы и сопутствующие расходы могут получить студенты, которые учатся по основным профессиональным программам – это вузы, колледжи, техникумы. Сопутствующие расходы включают в себя питание, проживание, оплату проезда, покупку литературы и так далее.

Часть процентов по кредиту выплатит банку за человека госбюджет. За тех студентов, которые не смогут по разным причинам вернуть кредит, банки получат от государства компенсацию. Размер субсидий также определили в документе.

Эксперимент по образовательным кредитам начался в России почти 10 лет назад. Тогда Минобрнауки пообещало выдавать студентам кредиты на учебу под льготные проценты. На первом этапе речь шла о престижных вузах и определенных факультетах, после которых студенты гарантированно могли бы найти работу и вернуть заём. Затем в стране начала действовать госпрограмма, которая пообещала кредит всем без исключения студентам с отсрочкой платежа на 10 лет с момента окончания учебы под 7,5 процента годовых и с льготными условиями погашения. Сейчас она действует почти в 150 вузах, колледжах и техникумах, сообщает «Российская газета».