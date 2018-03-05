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сегодня, 07:40 0

Вейперов в России хотят загнать в отдельные курилки

Вейперов в России хотят загнать в отдельные курилки
Фото: playroom.ru

Вопрос о выделении специальных мест для курения вейпов и электронных сигарет обсуждается в правительство России. При этом объединять курилки для обычных и электронных сигарет чиновники не хотят – работодателям придется оборудовать отдельные помещения для вейперов.

Против объединения курилок выступило Минкультуры. Вопрос регулирования продаж и использования бестабачных курительных изделий на совместном совещании обсудили Минздрав, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпромторг и Роспотребнадзор.

«Потребители бестабачных курительных изделий будут вынуждены вдыхать окружающий табачный дым, что противоречит основным принципам охраны здоровья граждан», – цитируют протокол совещания «Известия».

Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» устанавливает запрет на табакокурение во многих общественных местах. Также не разрешается потребление табака на рабочих местах и в рабочих зонах.

«При этом не запрещено курение в специально выделенных местах в пожаробезопасной зоне. Главное требование – эта зона должна быть расположена вне рабочих мест. Место для курения должно быть оснащено системой вентиляции или находиться на открытом воздухе», – подчеркнул старший юрист юридической компании BMS Law Firm Тарас Хижняк.

В специализированных компаниях подсчитали: на оборудование отдельных помещений для вейперов понадобятся средства, сопоставимые с расходами на создание традиционных курилок. Так, система притока-оттока воздуха одного помещения для курения площадью 30 квадратных мметров с высотой потолка 3 метра может обойтись в 500 тысяч рублей.

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#здоровье #работа #российская власть

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