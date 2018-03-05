Ради высокой зарплаты переехать готов каждый четвертый россиянин

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Каждый четвертый россиянин готов переехать в другой регион ради хорошей работы. Покинуть насиженные места в первую очередь готовы жители Сибири, Дальнего Востока и Кавказа.

При этом охотнее всего высказывают готовность сменить место жительства студенты, живущие в средних и крупных городах, выяснили аналитики НАФИ.

Тенденция повышения мобильности граждан есть, но необходимо еще более активно направлять ее в сторону регионов, нуждающихся в трудовых ресурсах, объясняют эксперты. О готовности переехать ради лучших условий труда чаще всего говорят жители Дальневосточного (60 %), Северо-Кавказского (39 %) и Сибирского (31 %) федеральных округов. Опрос аналитический центр НАФИ провел в 42 регионах России.

Ожидаемо самыми мобильными оказались студенты и временно безработные. Среди них готовы переехать ради работы 47 % и 40 % опрошенных соответственно. В остальных категориях процент мобильности не высокий – ради зарплаты сменить место жительства готовы 25-30 % руководителей подразделений, специалистов, технического или обслуживающего персонала и рабочих и только 8 % руководителей высшего звена. С большей готовностью о смене места жительства ради работы говорят мужчины.

В Росстате отметили, что за 2016 год доля тех, кто переезжает в другой регион, выросла всего на 1 %. Лидерами по притоку внутренних трудовых мигрантов стали Центральный, Северо-Западный и Приволжский округа.

«Это не соответствует ни экономическим, ни геополитическим интересам нашей страны. Шаги, которые предпринимаются для повышения мобильности населения, правильные, но они недостаточны. Необходимо привлекать работников на Дальний Восток и Урал, а пока кадры стремятся в обратном направлении», – рассказал «Известиям» профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.