Один губернатор доставил амурской семье щенка другого губернатора

Фото: www.instagram.com/gubernatorlive/

Амурская семья из села Томское Серышевского района получили щенка редкой породы. Подарил им детеныша мареммо-абруццкой породы бывший губернатор Амурской области Олег Кожемяко, а вручил – нынешний губернатор Александр Козлов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Олег Кожемяко в своем аккаунте Инстаграм провел конкурс. Он просил рассказать рецепт семейного счастья, а троим победителям вручил щенков мареммо-абруццкой породы. Одним из победителей стала Марина Ганжа, мама троих детей.

В своем инстаграме Александр Козлов рассказал, как доставил живой приз семье победительнице. «Провели почти целую "спецоперацию" по доставке Юпитера: два часа в самолете, еще столько же в машине. И вот, трехмесячный малыш – на месте», – написал губернатор.

Марина Ганжа рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что щенка им привезли в субботу, 3 марта. «Он очень хорошо освоился дома, но пока отказывается выходить на улицу, – призналась она. – Не могу вытащить его. С детьми щенок поладил прекрасно! Он вообще с детьми общается лучше, чем со взрослыми».