Ночные туманы: прогноз погоды в Приамурье на 5 марта

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В понедельник, 5 марта, в Приамурье ожидается переменная облачность, местами слабый снег. Ночью в отдельных районах будет туман. Температура ночью минус 20-25 градусов, местами до 35.

Днем температура воздуха составит 7-12 градусов, местами – 21 градус ниже нуля. Ветер ожидается северный, северо-западный 1-6 метров в секунду, местами порывы – до 11-16 метров в секунду.

В Благовещенске будет переменно облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный: ночью – 6-11 метров в секунду, днем – 10-15 метров в секунду. Температура ночью опустится до 18-20 градусов ниже нуля, днем – до минус 9-11 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.