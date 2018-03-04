Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: выборы в студсоветы

5 марта в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» расскажут о всеобщих выборах председателей студенческих советов «Твой выбор» в Приамурье. Гость – экс-председатель объединенного совета обучающихся, председатель студизбиркома АмГУ Наталья Боровкова.

Ведущие Екатерина Кузьмина и Татьяна Удалова.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.