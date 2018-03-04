В одном из дворов Благовещенска маленькие дети нецензурно оскорбляли женщину

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Жительница Благовещенска шла по двору, когда услышала, как группа детей громко матерится. Она сделала им замечание, и мальчики начали оскорблять уже ее. Женщина почувствовала угрозу, и только обещание снять их на телефон заставила хулиганов убежать.

«Я шла через двор одного из жилых домов в районе улиц Ленина, Театральной, Политехнической, – рассказала Алла корреспонденту ИА "Амур.инфо". – А за мной шли трое мальчиков, возраст примерно 4 или 5 класса. И, общаясь между собой, очень грязно матерились. Я не удержалась и сделала им замечание, после чего эти дети начали оскорблять меня. Выражались очень грязно, высказывались о моей внешности. А потом схватили метлу, которая валялась во дворе, и кинули в меня. Во дворе никого не было, и мне даже стало страшно. Тогда я сказала, что сейчас буду снимать их на телефон, и только после этой угрозы они убежали».

Женщина в тот же день обратилась в полицию с заявлением. Мальчики были со школьными ранцами, поэтому Алла предположила, что, скорее всего, они шли из школы. Поэтому поиски можно начать в ближайшем учебном заведении.

В полиции подтвердили, что поступило заявление на нескольких детей, которые оскорбили женщину. Проводится проверка.