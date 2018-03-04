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сегодня, 18:22 13

В одном из дворов Благовещенска маленькие дети нецензурно оскорбляли женщину

В одном из дворов Благовещенска маленькие дети нецензурно оскорбляли женщину
Фото: Kherson.life

Жительница Благовещенска шла по двору, когда услышала, как группа детей громко матерится. Она сделала им замечание, и мальчики начали оскорблять уже ее. Женщина почувствовала угрозу, и только обещание снять их на телефон заставила хулиганов убежать.

«Я шла через двор одного из жилых домов в районе улиц Ленина, Театральной, Политехнической, – рассказала Алла корреспонденту ИА "Амур.инфо". – А за мной шли трое мальчиков, возраст примерно 4 или 5 класса. И, общаясь между собой, очень грязно матерились. Я не удержалась и сделала им замечание, после чего эти дети начали оскорблять меня. Выражались очень грязно, высказывались о моей внешности. А потом схватили метлу, которая валялась во дворе, и кинули в меня. Во дворе никого не было, и мне даже стало страшно. Тогда я сказала, что сейчас буду снимать их на телефон, и только после этой угрозы они убежали».

Женщина в тот же день обратилась в полицию с заявлением. Мальчики были со школьными ранцами, поэтому Алла предположила, что, скорее всего, они шли из школы. Поэтому поиски можно начать в ближайшем учебном заведении.

В полиции подтвердили, что поступило заявление на нескольких детей, которые оскорбили женщину. Проводится проверка.

Просмотров всего: 1644

#дети #происшествия

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Любопытная Варвара

    Любопытная Варвара
    3 часа назад

    Увы, это становится нормой. Я сама была в такой же ситуации. И дети примерно такие же. А на мое замечание - кучу гадостей в ответ. И что противно вдвойне - "мне мама разрешает так делать!"

  • варварав

    варварав
    3 часа назад

    Порки надо вернуть.

  • варварав

    варварав
    3 часа назад

    Родителей таких городков под суд. За ненадлежащее исполнение обязательств.

  • варварав

    варварав
    3 часа назад

    *Выродков*

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Да, это сейчас в порядке вещей. Это дети, родившиеся у поколения 90-х. Ничего святого и полное отсутствие воспитания!

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    Надо найти матерных метлометателей и их родителей " порадовать".

    С уважением

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Kats

    Да, это сейчас в порядке вещей. Это дети, родившиеся у поколения 90-х. Ничего святого и полное отсутствие воспитания!



    + много.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    vertex

    Kats

    Да, это сейчас в порядке вещей. Это дети, родившиеся у поколения 90-х. Ничего святого и полное отсутствие воспитания!



    + много.



    Что-то я вас не понимаю.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Kats

    Да, это сейчас в порядке вещей. Это дети, родившиеся у поколения 90-х. Ничего святого и полное отсутствие воспитания!



    Люто плюсую, чего только от них не наслушаешься. Достаточно выйти во двор.

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    1 час назад

    paravis

    Kats

    Да, это сейчас в порядке вещей. Это дети, родившиеся у поколения 90-х. Ничего святого и полное отсутствие воспитания!



    Люто плюсую, чего только от них не наслушаешься. Достаточно выйти во двор.



    Да, к сожалению, смотрю у себя во дворе как пацаны в коробке в футбол играют, и такого от них наслушаешся, а замечание сделать не могу - сам потом ещё виноват будеш..

    ...помню, в садик за младшим братом приходил, и там в раздевалке висел плакат - "ребёнок учится тому, что видит у себя в дому родители пример тому"..

  • варварав

    варварав
    1 час назад

    Быдло плодит быдло.

  • Никодим

    Никодим
    58 минут назад

    Kats

    Да, это сейчас в порядке вещей. Это дети, родившиеся у поколения 90-х. Ничего святого и полное отсутствие воспитания!



    НИЧЕГО не перепутали! 4-5 классы - это вообще то дети которым сейчас 11-12 лет, они родились в 2006-2007 годах!

    Это нулевые).. про 90-е небольшая несостыковочка.

  • •••pajzii

    •••pajzii
    2 минуты назад

    Никодим

    Kats

    Да, это сейчас в порядке вещей. Это дети, родившиеся у поколения 90-х. Ничего святого и полное отсутствие воспитания!



    НИЧЕГО не перепутали! 4-5 классы - это вообще то дети которым сейчас 11-12 лет, они родились в 2006-2007 годах!

    Это нулевые).. про 90-е небольшая несостыковочка.



    Это вы не поняли мысль Kats

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