Женский турнир по бильярду областного центра выиграла амурская журналистка

В воскресенье, 4 марта, в Благовещенске прошел традиционный женский турнир по бильярду среди женщин, приуроченный к Международному женскому дню. Победителем соревнований стала журналистка Наталья Слукина.

Турнир проводится в Благовещенске уже в 11-й раз. В 2018 году он проводился в бильярдном клубе «Абриколь». Пять участниц боролись за победу в «Свободной пирамиде».

В итоге третье место заняла Анна Орлова, на втором – Арина Стёпина, а победительницей соревнований стала Наталья Слукина. В 2017 году Наталья выигрывала городское первенство, которое проводилось среди и мужчин и женщин.