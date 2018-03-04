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сегодня, 12:21 2

Амурчанам предстоит укороченная трудовая неделя

Амурчанам предстоит укороченная трудовая неделя

Предстоящая рабочая неделя будет состоять всего из трех дней – с понедельника по среду. С четверга, 8 марта, амурчан ждут четыре выходных дня подряд. Завершатся выходные в воскресенье, 11 марта. В предпраздничный день, 7 марта, рабочее время сократят на один час.

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец пояснил «Интерфаксу», что пятницу, 9 марта, сделали выходным днем за счет переноса нерабочего дня 6 января 2018 года, который приходился на субботу.

Еще одни такие же выходные будут на первомайские праздники. Они начнутся в воскресенье, 29 апреля, и продлятся до среды, 2 мая, включительно. Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим днем, поскольку на него перенесен выходной день с субботы, 28 апреля. В свою очередь, выходной в среду, 2 мая, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 года, который приходился на воскресенье.

В связи с празднованием Дня Победы, который в этом году приходится на среду, 9 мая, никаких переносов не будет. Вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на 1 час.

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#праздники #работа

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Комментарии
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  • krasnova

    krasnova
    5 часов назад

    а школы работают, как так?

  • ООШШ

    ООШШ
    5 часов назад

    это для чиновников разного рода,простой народ работает без выходных...

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