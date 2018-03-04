Снегопады игнорируют Приамурье

Фото: russian.news.cn

В выходные, 3 и 4 марта, на Дальнем Востоке идет снег. Осадки выпали на Сахалине, в Приморье, в Хабаровском крае. Засыпало даже провинцию Хэйлунцзян, например, город Харбин. И только в Приамурье снег почти не замечен.

Как сообщают «Метеоновости», циклонический вихрь стал виновником крайне неблагоприятной погоды на востоке России. На Курильских островах при штормовом ветре, до 31 метра в секунду, бушевала метель. На Сахалине сильный снег – до 27 миллиметра осадков. В Хабаровском и Приморском краях в завершение рабочей недели отмечались снегопады, метели.

ИА «Синьхуа» в субботу, 3 марта, опубликовало фоторепортаж снегопада в Харбине, сообщив, что снег выпал в нескольких районах провинции Хэйлунцзян.

И только в Приамурье осадки не заметны. 3 и 4 марта в Благовещенске стоит солнечная погода. Как сообщало ИА «Амур.инфо», 4 марта в Амурской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег. Синоптики обещали ночью слабый снег и в Благовещенске, но днем его следов не было видно.