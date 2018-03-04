Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:39 8

В Зее из цистерн сливают нечистоты на берегу реки

В Зее из цистерн сливают нечистоты на берегу реки
Фото: zvportal.ru

В Зее нечистоты сливают цистернами прямо с откоса улицы Набережной в районе пересечения с переулком Боровинским. Вероятно, в этом месте избавляются от содержимого септиков, сообщает газета «Зейский вестник».

По склону берега намерзло содержимое цистерн специализированных машин для откачки септиков, а у кромки льда реки образовалось целое озеро. «Судя по всему, нечистоты здесь сливают регулярно. Нужно быть законченным отморозком, чтобы не понимать, к чему всё это может привести», – пишут в газете.

Автор сообщает, что с тех пор, как деликатные услуги были отданы на откуп частникам, в окрестностях Зеи и населенных пунктов Зейского района периодически обнаруживают следы несанкционированного слива нечистот. Кто-то предпочитает вылить содержимое в ближайший перелесок или овраг, а не везти за несколько километров в Зею для слива в систему водоотведения.

Просмотров всего: 1591

#Зея #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Анна К

    Анна К
    11 часов назад

    http://zvportal.ru/index.php/2010-11-20-05-58-23-34/93-2010-11-20-07-00-42/9467-04-03-2018-07-46-38-05

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    10 часов назад

    Месть Благовещенску!

  • Братеев

    Братеев
    10 часов назад

    фу вонючий город

  • vertex

    vertex
    10 часов назад

    КВЖД наса а не васа

    Месть Благовещенску!



    Благовещенск - то тут причем, если барыги - засранцы.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    10 часов назад

    vertex

    КВЖД наса а не васа

    Месть Благовещенску!



    Благовещенск - то тут причем, если барыги - засранцы.



    Так мы ведь ниже по течению располагаемся, кстати про Свободный прекращайте гадости публиковать, а то поддадут напору в Зею)))

  • OT

    OT
    10 часов назад

    Нл это бизнес септиков. Тут если кто не боится тяжбы и проигрыша должны в суд заявление подать, а иначе Путиным запрещено бизнес проверять и вообще тормошить.

    Власть-то не зря избавляется от всяких септиков отдав все частникам и тут власть пальцем не шевельнется.. Так что это все государственная система и поэтому проблема в ГАРАНТЕ

  • krenov

    krenov
    3 часа назад

    Братеев

    фу вонючий город



    Похоже от тебя и твоих суждений воняет не меньше. Может это ты сливаешь? В каждом городе свои ассенизаторы.

  • Братеев

    Братеев
    49 минут назад

    хренову-не сливаю и не советую

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 12

В одном из дворов Благовещенска маленькие дети нецензурно оскорбляли женщину
Происшествия 8

В Благовещенске автомобиль на скорости врезался в дерево
Происшествия 2

В Приамурье будут судить мужчину, стрелявшего в знакомого из ружья
Спорт 2

В Зее прошли соревнования памяти полицейского Соколюка, погибшего от рук бандита