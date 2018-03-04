В Зее из цистерн сливают нечистоты на берегу реки
В Зее нечистоты сливают цистернами прямо с откоса улицы Набережной в районе пересечения с переулком Боровинским. Вероятно, в этом месте избавляются от содержимого септиков, сообщает газета «Зейский вестник».
По склону берега намерзло содержимое цистерн специализированных машин для откачки септиков, а у кромки льда реки образовалось целое озеро. «Судя по всему, нечистоты здесь сливают регулярно. Нужно быть законченным отморозком, чтобы не понимать, к чему всё это может привести», – пишут в газете.
Автор сообщает, что с тех пор, как деликатные услуги были отданы на откуп частникам, в окрестностях Зеи и населенных пунктов Зейского района периодически обнаруживают следы несанкционированного слива нечистот. Кто-то предпочитает вылить содержимое в ближайший перелесок или овраг, а не везти за несколько километров в Зею для слива в систему водоотведения.
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