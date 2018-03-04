Эксперты выяснили срок службы смартфонов iPhone

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Как правило, поклонники техники Apple сразу приобретают новые гаджеты. В 2018 году число активных iPhone достигло 1,3 миллиарда штук.

Учитывая все проданные компанией телефоны (более двух миллиардов), эксперты подсчитали, что из строя вышли или не используются 750 миллионов iPhone. Удалось подсчитать и средний срок службы смартфона – четыре года. Результаты исследования подтвердил опрос среди владельцев гаджетов.