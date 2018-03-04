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сегодня, 10:01 3

Эксперты выяснили срок службы смартфонов iPhone

Эксперты выяснили срок службы смартфонов iPhone
Фото: Vesti.Ru

Специалисты американской компании Asymco выяснили, что смартфоны Apple в среднем могут работать четыре года, сообщает «5 канал». При этом новые модели под этим брендом выходят каждые два-три сезона.

Как правило, поклонники техники Apple сразу приобретают новые гаджеты. В 2018 году число активных iPhone достигло 1,3 миллиарда штук.

Учитывая все проданные компанией телефоны (более двух миллиардов), эксперты подсчитали, что из строя вышли или не используются 750 миллионов iPhone. Удалось подсчитать и средний срок службы смартфона – четыре года. Результаты исследования подтвердил опрос среди владельцев гаджетов.

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#технологии #торговля

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    11 часов назад

    Практически все смартфоны столько работают.

  • Dr.tourer

    Dr.tourer
    3 часа назад

    У меня Nokia e51 c 2007 года. До сих пор в качестве резервного телефона использую. Только батарейку поменял, работает идеально.

  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    Купил айфон 4 в Америке с надписью на задней крышке made in Chinа , когда они только появились . Поменял батарейку в Благе у Китайцев , года не прослужила , вздулась и сломала заданию крышку . Поменял в Германии и батарейку и крышку . Работает до сих пор .

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