В Благовещенске пожарные устроили флешмоб (фото)

Фото: 28.mchs.gov.ru

3 марта на стадионе «Амур» в Благовещенске состоялся флешмоб пожарных. Мероприятие оказалось настоящим спортивным праздником, который прошел под девизом «МЧС – за здоровый образ жизни!».

Многие жители города, узнав о проведении флешмоба, пришли на каток стадиона специально. Приняли участие в празднике кадеты лицея № 6, бойцы пожарных частей Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, сотрудники ГУ МЧС России по Амурской области и члены их семей.

Организаторы подготовили для отдыхающих развлекательную программу. Все пришедшие на стадион могли до начала мероприятия посетить выставку современной пожарной техники. Юные горожане с удовольствием забирались в кабины пожарных автомобилей, а родители фотографировали детей.

Пожарные Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона не только катались на конках вместе с горожанами, но и участвовали в пожарной эстафете. Им предстояло пробежать дистанцию на коньках в боевой одежде и при этом проложить рукавную линию, присоединив рукава к разветвлению. С этим пожарные справились отлично, а взрослые и дети, держась за пожарный рукав, прокатились «змейкой».

В это время в другой части стадиона государственные инспекторы ГИМС проводили соревнования – люди состязались в умении правильно бросать спасательный круг. Самых смелых участников праздника огнеборцы прокатили на ватрушке, которую тянул квадроцикл.

Появились на стадионе и собаки-спасатели кинологического расчета Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Дети и взрослые фотографировались с четвероногими спасателями, а дружелюбные собаки играли с ребятней.

Для собравшихся несколько музыкальных произведений исполнил оркестр амурского управления МЧС.

Горожан угощали горячими пирожками, блинами, чаем и кашей из полевой кухни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Завершился праздник коллективным фотографированием.

Видео: 28.mchs.gov.ru