В Приамурье будут судить мужчину, стрелявшего в знакомого из ружья

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В Магдагачинском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя поселка Магдагачи. 26-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия. Он стрелял в знакомого из ружья.

Было установлено, что в апреле 2017 года житель поселка после распития спиртных напитков вспомнил о старых обидах со стороны знакомого и решил отомстить ему. Амурчанин взял ружье, вошел в дом к знакомому и выстрелил в ногу спящего обидчика. В результате пострадавшему был причинен вред здоровью средней тяжести.

Как сообщает прокуратура Магдагачинского района, за совершение преступления стрелявшему судом может быть назначено до пяти лет лишения свободы.