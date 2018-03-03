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сегодня, 18:09 1

В Приамурье будут судить мужчину, стрелявшего в знакомого из ружья

В Приамурье будут судить мужчину, стрелявшего в знакомого из ружья
Фото: dpchas.com.ua

В Магдагачинском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя поселка Магдагачи. 26-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия. Он стрелял в знакомого из ружья.

Было установлено, что в апреле 2017 года житель поселка после распития спиртных напитков вспомнил о старых обидах со стороны знакомого и решил отомстить ему. Амурчанин взял ружье, вошел в дом к знакомому и выстрелил в ногу спящего обидчика. В результате пострадавшему был причинен вред здоровью средней тяжести.

Как сообщает прокуратура Магдагачинского района, за совершение преступления стрелявшему судом может быть назначено до пяти лет лишения свободы.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Будут судить.

    Скоро может появиться ещё одна заметка аналогичного содержания.

    В данное время, в Чигирях есть некто Пикалов Юрий Валентинович, имеет большие проблемы с головой и приличный арсенал оружия.

    Прилюдно, никого не стесняясь угрожает расправой с применением имеющегося у него оружия членам своей семьи. Заявления об этом в полиции имеются. Имеются доказательства. В том числе и файлы записей из которых все ясно, как белый день.

    Думаете безумного гражданина лишили права на хранение оружия? Как бы не так!

    А ведь он не только угрожает убить жену и сына, но и производит стрельбы из нарезного оружия прямо в пределах населенного пункта! Рискуя застрелить не только членов своей семьи, но и любого случайного прохожего или соседа.

    И что? Думаете его наказали? Урезонили? Или хотя бы лишили права хранения огнестрела за явное и демонстративное нарушение правил хранения оружия?

    Как бы не так!

    Все нормально. Вот когда убьет, когда осуществит все то, чем угрожает - вот тогда "примут меры" и появится очередная заметка: "будут судить за убийство..."

    А ведь все можно предотвратить прямо сейчас.

    Как можно было со случаем с недавним убийством женщины в детском саду...

    Пока не поздно!

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