Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:20 0

Благовещенцам показали «Страну Кошландию» (фото)

Благовещенцам показали «Страну Кошландию» (фото)

3 марта в Амурской областной филармонии Благовещенска состоялись два показа спектакля «Страна Кошландия». Представления дал Московский государственный театр Куклачевых. Показы прошли при полных залах.

Сюжет спектакля учит детей внимательному и доброму отношению к животным. Главным героем действа стал Владимир Куклачев – артист балета, младший сын Юрия Куклачева.

Зрителям Куклачев представил как старые и известные номера театра, например, «Повар», так и новые. Кошки во время исполнения спектакля качались на «луне» на трехметровой высоте, лазили на шест и прыгали оттуда, перебирались на двух лапах по жердочкам. Действо включало в себя элементы клоунады и танца. Особенно детям понравилось, когда Владимир Куклачев достал очень похожую на кошку игрушку и бросил ее в зал. Участие в «Стране Кошландии» приняли и собаки.

Подробно о спектакле читайте в рубрике «Культпросвет».

Просмотров всего: 302

#животные #отдых

распечатать

Фотогалерея
+69
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Благовещенске пожарные устроили флешмоб (фото)
Культура 1

Жители Благовещенска закружились в вальсе (фото)
Общество 18

В Благовещенске пытаются помочь коту с пулей в животе

Общество 10

Благовещенские волонтеры попросили горожан помочь хозяйке собаки-инвалида