Благовещенцам показали «Страну Кошландию» (фото)

3 марта в Амурской областной филармонии Благовещенска состоялись два показа спектакля «Страна Кошландия». Представления дал Московский государственный театр Куклачевых. Показы прошли при полных залах.

Сюжет спектакля учит детей внимательному и доброму отношению к животным. Главным героем действа стал Владимир Куклачев – артист балета, младший сын Юрия Куклачева.

Зрителям Куклачев представил как старые и известные номера театра, например, «Повар», так и новые. Кошки во время исполнения спектакля качались на «луне» на трехметровой высоте, лазили на шест и прыгали оттуда, перебирались на двух лапах по жердочкам. Действо включало в себя элементы клоунады и танца. Особенно детям понравилось, когда Владимир Куклачев достал очень похожую на кошку игрушку и бросил ее в зал. Участие в «Стране Кошландии» приняли и собаки.

Подробно о спектакле читайте в рубрике «Культпросвет».