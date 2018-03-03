Жители Благовещенска закружились в вальсе (фото)

3 марта в Городском доме культуры Благовещенска собрались любители исторического танца. Здесь прошел весенний вальсовый вечер. Посетили мероприятие и гости из Хабаровска.

Собравшиеся исполнили девять фигурных вальсов и 4-5 свободных. Такие танцы, говорят участники, разные по сложности и требуют подготовки.

«Конечно, мы готовились. В вальсах смысл один и тот же, но фигуры в ходе вальсов – разные. Например, испанский танец – не парный, венский – закрытая позиция, то есть пары кружатся, как мы привыкли», – рассказывает участница клуба «Велетта», организовавшего мероприятие, Анна Пухова.

«У нас все мероприятия тематические, обычно по какой-то эпохе или сюжету. А тут мы решили выбрать темой не время, не эпоху, не народ, а танец, именно вальс. Это не бал, а скромнее – вальсовый вечер. Мы танцуем здесь вальсы немецкие, английские, есть танец литовский, что-то русское, шотландский танец. Разные времена, разные народы, но основа одна – вальс», – поделился участник клуба «Велетта» Василий Кленин.

Не обошлось и без игры в жмурки, являющейся обязательным развлечением на всех балах.

Подробно о мероприятии читайте в рубрике «Культпросвет».