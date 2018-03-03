В ДВОКУ в 2018 году впервые состоится три выпуска молодых офицеров

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В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в 2018 году впервые состоится три выпуска. Курсанты выпускного курса, обучающиеся по программам применения мотострелковых, арктических и горных подразделений, приступили к сдаче госэкзаменов.

Изменение дат выпуска офицеров связано с переходом на сокращенные сроки обучения. Продолжительность ежедневных занятий была увеличена с шести часов до восьми, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Первый выпуск состоится в конце марта. Выпуск молодых офицеров для морской пехоты и прапорщиков по программе среднего образования состоится во второй половине июня. В декабре 2018 года завершат курс обучения очередные курсанты мотострелковых, горных и арктических подразделений, поступившие на обучение в 2014 году.