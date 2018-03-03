Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:05 14

В ДВОКУ в 2018 году впервые состоится три выпуска молодых офицеров

В ДВОКУ в 2018 году впервые состоится три выпуска молодых офицеров
Фото: structure.mil.ru

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в 2018 году впервые состоится три выпуска. Курсанты выпускного курса, обучающиеся по программам применения мотострелковых, арктических и горных подразделений, приступили к сдаче госэкзаменов.

Изменение дат выпуска офицеров связано с переходом на сокращенные сроки обучения. Продолжительность ежедневных занятий была увеличена с шести часов до восьми, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Первый выпуск состоится в конце марта. Выпуск молодых офицеров для морской пехоты и прапорщиков по программе среднего образования состоится во второй половине июня. В декабре 2018 года завершат курс обучения очередные курсанты мотострелковых, горных и арктических подразделений, поступившие на обучение в 2014 году.

Просмотров всего: 600

#военные #образование

распечатать

Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Генрих VI

    Генрих VI
    4 часа назад

    Типа курсов "Выстрел"? А какая необходимость в сокращённом сроке обучения? Экономия бюджетных денег? Вряд ли это пойдёт на пользу уровню профессиональной подготовки выпускников. Два года - это предельно мало. Впрочем, в наш век полупрофессионалов и этого много

  • chuma

    chuma
    4 часа назад

    В своё время были трёхмесячные курсы офицеров. И ничо, выстояли.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Благодаря простым сибирякам и дальневосточникам, которых с деревень мобилизовали, отстояли Москву.

  • NEOS

    NEOS
    4 часа назад

    chuma

    В своё время были трёхмесячные курсы офицеров. И ничо, выстояли.



    да...когда была эпоха стрелкового оружия...сейчас, чтобы пальнуть из танка в цель, надо год учиться...и так во всём...другое время...

  • chuma

    chuma
    4 часа назад

    Да нет, батенька. В 90-е годы XX века.

    Так называемые ускоренные курсы младшего офицерского состава.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    С 1996 и в марте 2000 дипломы получили, Вы про данное?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    Забавное время мы переживаем: писатели, которые не умеют писать, герои, которые не совершали ничего героического, учёные, которые ничего не открыли и не изобрели, полковники с военными билетами сержантов запаса... Теперь, вот "офицеры", которые путают Эдиту Пьеху с идиоматическим выражением "иди ты на...".

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

  • NEOS

    NEOS
    3 часа назад

    chuma

    Да нет, батенька. В 90-е годы XX века.

    Так называемые ускоренные курсы младшего офицерского состава.



    любезный, а зачем нам теперь, в период гиперзвука - ускоренные курсы мл.оф. состава? на кой леший нужны недоучки? эт же реальное *мясо*! вы думали об их матерях?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Когда одна ракета может летель как угодно, куда угодно и сколько угодно. Кружив вокруг супостата до полного его головокружения)))

    На компьютерной картинке это показывали, в послании гаранта.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Реальными боевыми действиями опыт нарабатывается и без всяких шведских столов с гражданскими поломойками, поварихами и сончасами.

    Ефентьев, Буданов, Квачков и многие неугодные и прямолинейные, не выслуживавшиеся перед начальством, выполнившие долг перед Родиной и поставленные задачи в самом пекле и сберегшие многие жизни своих и чужих подчиненных военнослужащих, в нехалявные годы страны, и без сытого денежного довольствия. Их всегда будут помнить простые люди.

  • NEOS

    NEOS
    3 часа назад

    vertex

    Реальными боевыми действиями опыт нарабатывается и без всяких шведских столов с гражданскими поломойками, поварихами и сончасами.

    Ефентьев, Буданов, Квачков и многие неугодные и прямолинейные, не выслуживавшиеся перед начальством, выполнившие долг перед Родиной и поставленные задачи в самом пекле и сберегшие многие жизни своих и чужих подчиненных военнослужащих, в нехалявные годы страны, и без сытого денежного довольствия. Их всегда будут помнить простые люди.



    да...эти офицеры - Золотой фонд России...Жаль, что Владимир Владимирович их не заметил...у него несколько иные представления о героизЬме....маршалы Шойгу и Болотов - его кумиры...

  • Аксюта

    Аксюта
    3 часа назад

    Мы готовимся к войне? Зачем выпускники по ускоренной программе? Как-то совсем неуютно себя чувствую, в голову лезут нехорошие мысли.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    Аксюта

    Мы готовимся к войне? Зачем выпускники по ускоренной программе? Как-то совсем неуютно себя чувствую, в голову лезут нехорошие мысли.



    Не знаю, насколько я прав, но предполагаю, что всё просто и банально. Ускоренный срок обучения связан с экономией бюджетных средств. И здесь уже мало кого интересует уровень подготовки будущих офицеров.

Показать все (14) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Названы учителя и воспитатели года в Благовещенске

Общество

На строительство детских садов Приамурье получит почти полмиллиарда рублей
Происшествия 2

Жители 5-й стройки Благовещенска хотят закрыть приют для бездомных
Общество 3

В Амурской области определили сильнейших танкистов и мотострелков