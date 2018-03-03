Названы учителя и воспитатели года в Благовещенске

Фото: admblag.ru

В Благовещенске подвели итоги городского конкурса «Педагог года – 2018». В нем принимали участие 17 педагогических работников образовательных организаций столицы Приамурья – учителя и воспитатели.

Конкурс проходил два дня, 1 и 2 марта, на базе детского сада № 67 и школы № 28. Педагоги проводили учебные занятия, решали педагогические ситуативные задачи, участвовали в мастер-классах, проводили презентации и так далее. Закрытие конкурса состоялось 2 марта на базе Центра эстетического воспитания имени Белоглазова, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. По итогам конкурса места распределились следующим образом: В номинации «Учитель года»: I место – Коротаева А.П. (гимназия № 1); II место – Тетерич Н.С. (лицей № 11); III место – Куксенко М.А. (лицей № 6). В номинации «Воспитатель года»: I место – Савельева О.В. (центр развития ребенка – детский сад № 4); II место – Кузько С.В. (детский сад № 35); III место – Клиновицкая Е.Л. (школа № 23). В номинации «Педагог дополнительного образования»: I место – Мир Азам Т.В. (прогимназия).

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Александр Авдеев