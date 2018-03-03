В Зее прошли соревнования памяти полицейского Соколюка, погибшего от рук бандита

Фото пресс-службы УМВД России по Амурской области

В городе Зее прошло лично-командное первенство по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам. Соревнования были посвящены памяти Тараса Соколюка – сотрудника полиции, погибшего при выполнении служебного долга.

Такие соревнования проводятся второй раз. Интерес к ним в этом году возрос, о чем свидетельствует количество участников – более 120 человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Это 21 команда сотрудников органов внутренних дел со всего Приамурья, воспитанники детской юношеской спортивной школы Зеи и другие спортсмены города и Зейского района.

На торжественное открытие первенства, которое состоялось во Дворце спорта, были приглашены семья погибшего полицейского, руководители администраций Зеи и Зейского района, личный состав МО МВД России «Зейский», участники соревнования и детские спортивные коллективы города.

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Амурской области полковник внутренней службы Евгений Громов.

«Чтобы стать героем, нужно быть человеком, человеком с большой буквы, преданным своей семье, Родине, присяге, кем и являлся Тарас Соколюк. Память о Тарасе навсегда останется в сердцах амурских полицейских», – сказал Евгений Иванович и поблагодарил Владимира Васильевича Соколюка за достойное воспитание сына.

Владимир Васильевич, в свою очередь, выразил слова благодарности собравшимся за то, что не забывают его сына, и пожелал спортсменам успехов в соревновании.

Собравшиеся почтили память погибшего сотрудника минутой молчания.

После церемонии открытия участники возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании МО МВД России «Зейский» в память о Тарасе Соколюке.

На первом этапе зимнего служебного двоеборья стражи правопорядка соревновались в меткости – скоростной стрельбе из пистолета Макарова. В каждой команде были трое мужчин и одна женщина. Сотрудникам необходимо было добежать до огневого рубежа и произвести 8 выстрелов – по 2 выстрела в 4 мишени. При этом успеть выполнить упражнение за 20 секунд. И таких – две серии.

На лыжню вышли уже все участники состязаний. Сначала на старте были юные амурчане. Ребята в зависимости от возраста бежали 1 и 3 километра. Дистанции для взрослых спортсменов также зависели от возрастной категории – 3 или 5 километров.

Так как соревнования проходили на свежем воздухе при 28-градусном морозе, по уже сложившейся традиции сотрудники МО МВД России «Зейский» организовали для всех горячий чай и кофе, угостили печеньем, конфетами и калачами.

По итогу турнира в командном первенстве по зимнему служебному двоеборью главный приз завоевали спортсмены специализированного батальона ДПС УГИБДД УМВД России по Амурской области. Второе место заняла команда МО МВД России «Зейский», а третье – коллектив МО МВД России «Благовещенский».

В командном первенстве по лыжным гонкам высшую ступень пьедестала почета заняли хозяева соревнований – команда МО МВД России «Зейский», вторую – специализированный батальон ДПС УГИБДД УМВД. Третьим стал коллектив МО МВД России «Свободненский».

Награждали победителей медалями и памятными кубками Евгений Громов и Владимир Соколюк. Каждому юному участнику были вручены благодарственные письма.

Как сообщало Амур.инфо, Тарас Соколюк погиб в мае 2016 года в Зее. Он участвовал в задержании преступников, напавших на дом частного предпринимателя. Соколюк получил огнестрельное ранение, от которого скончался в больнице. Его убийце впоследствии дали 22 года колонии строгого режима.