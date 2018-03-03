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сегодня, 14:01 1

В Благовещенске легковушка проехала перекресток на красный (видео)

В Благовещенске легковушка проехала перекресток на красный (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске. Автолюбитель запечатлел факт нарушения ПДД со стороны легкового автомобиля. Машина проехала перекресток на красный сигнал светофора.

Инцидент произошел на пересечении улиц Горького и 50-летия Октября, его дата в соцсетях не сообщается. На кадрах видно, что водитель черной легковушки чудом не спровоцировал аварию.

Наказание для подобных нарушителей предусматривает КоАП РФ. Автохаму грозит штраф в размере 1 тысячи рублей.

Видео: instagram.com/stopham_blg

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#автохам #происшествия #транспорт

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