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сегодня, 13:03 3

В Благовещенске девушка обокрала подругу, пустившую ее пожить

В Благовещенске девушка обокрала подругу, пустившую ее пожить
Фото: tula.bezformata.ru

В Благовещенске полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты. По версии правоохранителей, к преступлению причастна девушка: она обокрала подругу, когда та пустила ее в свой дом на временное проживание.

В полицию Благовещенска обратилась местная жительница 1997 года рождения. Она рассказала, что с ее банковской карты пропали денежные средства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что к пропаже денег с карты причастна подруга потерпевшей 1998 года рождения.

Предварительно установлено, что злоумышленница попросилась временно пожить у потерпевшей, пока не снимет себе квартиру. Воспользовавшись удобным моментом, когда подруга уснула, девушка вытащила из телефона хозяйки жилища сим-карту, вставила ее в свой мобильный телефон и через приложение перевела на собственный банковский счет 8 тысяч рублей. Эти деньги злоумышленница впоследствии потратила на развлечения и покупку одежды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    8 часов назад

    "шкурыгины"

  • matushka

    matushka
    1 час назад

    Была у меня такая "подруга", теперь по зонам да по ссылкам...

  • NEOS

    NEOS
    54 минуты назад

    Обокрала...Потому что... от нужды случилось это...А другая поделиться не могла с подругой лучшей парой тысяч...Жалко стало! Это очень огорчает...

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