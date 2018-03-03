В Благовещенске девушка обокрала подругу, пустившую ее пожить

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В Благовещенске полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты. По версии правоохранителей, к преступлению причастна девушка: она обокрала подругу, когда та пустила ее в свой дом на временное проживание.

В полицию Благовещенска обратилась местная жительница 1997 года рождения. Она рассказала, что с ее банковской карты пропали денежные средства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что к пропаже денег с карты причастна подруга потерпевшей 1998 года рождения.

Предварительно установлено, что злоумышленница попросилась временно пожить у потерпевшей, пока не снимет себе квартиру. Воспользовавшись удобным моментом, когда подруга уснула, девушка вытащила из телефона хозяйки жилища сим-карту, вставила ее в свой мобильный телефон и через приложение перевела на собственный банковский счет 8 тысяч рублей. Эти деньги злоумышленница впоследствии потратила на развлечения и покупку одежды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.