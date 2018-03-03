Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:10 2

Полицейские выявили незаконную вырубку деревьев в Чигирях

Полицейские выявили незаконную вырубку деревьев в Чигирях
Фото: moldovanews.md

Благовещенские полицейские выявили факт незаконной рубки деревьев. Это произошло в лесном массиве села Чигири.

Предварительно установлено, что мужчина спилил 14 стволов сосны обыкновенной. Сумма причиненного ущерба составила около 100 тысяч рублей. Полученной древесиной злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

По факту незаконной рубки лесных насаждений было возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый 1996 года рождения находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 745

#природа #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Nebo

    Nebo
    7 часов назад

    Почему только сейчас выявили ? Возле ВДНХ и не только , куча продавцов этой Березы стоит и никто им вопросов не задаёт . Выборы на носу ? Работа идёт , результат виден ??????

  • 123.rewq

    123.rewq
    7 часов назад



    Полицейские выявили незаконную вырубку деревьев в Чигирях



    Поржал душевно... Сибирь с ДВ вырубили почти всё для братского Китая, похоже, что тоже мало связно с законом, а где бдящая полицыя? *продолжаю ржать

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В Приамурье будут судить мужчину, стрелявшего в знакомого из ружья
Происшествия 1

В Благовещенске легковушка проехала перекресток на красный (видео)
Происшествия 3

В Благовещенске девушка обокрала подругу, пустившую ее пожить
Общество 18

В Благовещенске пытаются помочь коту с пулей в животе