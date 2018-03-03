Полицейские выявили незаконную вырубку деревьев в Чигирях

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Благовещенские полицейские выявили факт незаконной рубки деревьев. Это произошло в лесном массиве села Чигири.

Предварительно установлено, что мужчина спилил 14 стволов сосны обыкновенной. Сумма причиненного ущерба составила около 100 тысяч рублей. Полученной древесиной злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

По факту незаконной рубки лесных насаждений было возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый 1996 года рождения находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.