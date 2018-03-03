Амурский журналист задал вопрос Владимиру Путину

Фото: instagram.com/ermakoff_bam

Президент России Владимир Путин в Калининграде принял участие в работе V медиафорума «Правда и справедливость», который проводится Общероссийским народным фронтом. Глава государства в течение двух часов отвечал на вопросы представителей региональных и местных СМИ. Свой вопрос удалось задать и журналисту газеты «БАМ» Тынды Максиму Ермакову.

Ермаков предложил Путину распространить программу «Дальневосточный гектар» на всю территорию страны, подразумевая местности, где не хватает населения. «Как вы на это смотрите?» – спросил журналист.

«Смотрите, почему мы для Дальнего Востока создаем такие преференции – гектар дальневосточный бесплатно. Мы создаем там территории опережающего развития с целым набором налоговых и других, в том числе административных преференций.

Мы на этих же принципах создали там несколько портов, в том числе свободный порт Владивосток. По сути, это тоже ТОР – территория опережающего развития, потому что набор льгот там тот же самый, что и по этим ТОРам.

Почему мы это делаем. Потому что мы хотим обеспечить, чтобы там люди жили, чтобы там прекратился отток населения, чтобы депопуляция не происходила. Наоборот, мы хотим добиться того, чтобы люди туда приезжали, обосновывались там, семьи создавали, детей рожали.

Этот дальневосточный гектар к чему приводит. К тому, что люди собираются и когда получают несколько гектаров, целые поселения новые образуются. Это очень хороший процесс. Но мы делаем это для того, чтобы вдохнуть жизнь в Дальний Восток. Если мы эти льготы распространим на всю территорию, тогда для Дальнего Востока нужно еще что-то придумать, чтобы сделать его привлекательным.

Так мы можем бесконечно что-то придумывать и придумывать. Хотя очень хочется эту систему льгот и ТОРов распространить и на другие территории. Мы уже многократно об этом слышали. И, наверное, постепенно, имею в виду опыт использования этих инструментов на Дальнем Востоке, мы будем постепенно переходить и к их тиражированию на других территориях», – цитирует ответ президента Kremlin.ru.

О том, что ему удалось задать вопрос главе государства, Максим Ермаков рассказал в своем Инстаграме и был поддержан пользователями. «Максим, молодец! Гордимся тобой!» – написал один из них.