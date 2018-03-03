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сегодня, 11:56 30

Амурский журналист задал вопрос Владимиру Путину

Амурский журналист задал вопрос Владимиру Путину
Фото: instagram.com/ermakoff_bam

Президент России Владимир Путин в Калининграде принял участие в работе V медиафорума «Правда и справедливость», который проводится Общероссийским народным фронтом. Глава государства в течение двух часов отвечал на вопросы представителей региональных и местных СМИ. Свой вопрос удалось задать и журналисту газеты «БАМ» Тынды Максиму Ермакову.

Ермаков предложил Путину распространить программу «Дальневосточный гектар» на всю территорию страны, подразумевая местности, где не хватает населения. «Как вы на это смотрите?» – спросил журналист.

«Смотрите, почему мы для Дальнего Востока создаем такие преференции – гектар дальневосточный бесплатно. Мы создаем там территории опережающего развития с целым набором налоговых и других, в том числе административных преференций.

Мы на этих же принципах создали там несколько портов, в том числе свободный порт Владивосток. По сути, это тоже ТОР – территория опережающего развития, потому что набор льгот там тот же самый, что и по этим ТОРам.

Почему мы это делаем. Потому что мы хотим обеспечить, чтобы там люди жили, чтобы там прекратился отток населения, чтобы депопуляция не происходила. Наоборот, мы хотим добиться того, чтобы люди туда приезжали, обосновывались там, семьи создавали, детей рожали.

Этот дальневосточный гектар к чему приводит. К тому, что люди собираются и когда получают несколько гектаров, целые поселения новые образуются. Это очень хороший процесс. Но мы делаем это для того, чтобы вдохнуть жизнь в Дальний Восток. Если мы эти льготы распространим на всю территорию, тогда для Дальнего Востока нужно еще что-то придумать, чтобы сделать его привлекательным.

Так мы можем бесконечно что-то придумывать и придумывать. Хотя очень хочется эту систему льгот и ТОРов распространить и на другие территории. Мы уже многократно об этом слышали. И, наверное, постепенно, имею в виду опыт использования этих инструментов на Дальнем Востоке, мы будем постепенно переходить и к их тиражированию на других территориях», – цитирует ответ президента Kremlin.ru.

О том, что ему удалось задать вопрос главе государства, Максим Ермаков рассказал в своем Инстаграме и был поддержан пользователями. «Максим, молодец! Гордимся тобой!» – написал один из них.

Просмотров всего: 2719

#российская власть #СМИ

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Комментарии
Показать все (30) Обсудить на форуме
  • Baska

    Baska
    9 часов назад

    Не вопрос, а совет. Вопроса не увидела тут

  • vertex

    vertex
    9 часов назад

    Видимо, все проблемы в Амурской области уже решены.

  • Solorom

    Solorom
    9 часов назад

    Максим задал вопрос президенту.



    «Максим, молодец! Гордимся тобой!» – написал один из них.



    Максим что, в космос слетал, или спас кого-то от неминуемой гибели, или еще что героическое совершил?

    За что гордятся соотечественники Максимом?

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    8 часов назад

    vertex

    Видимо, все проблемы в Амурской области уже решены.



    Максим глобальный журналист сразу в масштабе всей страны вопрос поднял, видать в его родной Тынде и на БАМЕ все давно порешали надобно и за другие регионы поболеть.

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    8 часов назад

    Я знаю как повысить уровень жизни дальневосточников...Нужны деньги. А гектар бросовой земли могут забрать себе,и засунуть....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    8 часов назад

    содержательно, ага. Прям всё, приложил на лопатки президента.

  • батарейка

    батарейка
    7 часов назад

    Какой дебилизм этот гектар! Курам на смех, прямо все кинулись на него

  • 123.rewq

    123.rewq
    7 часов назад



    Владимир Путин - «Правда и справедливость»



    Это про какую справедливость? Про десятку из Форбса, опорожняющие свои ЖКТ в золотые унитазы и десятки миллионов живущие от зарплаты до зарплаты ?

    О "правде" промолчу, а то столько вопрос на тему "правды в России", аж тошнить начинает, когда слышишь со всех СМИшных дыр "правда... правда..."



    Путин: Этот дальневосточный гектар к чему приводит. К тому, что люди собираются и когда получают несколько гектаров, целые поселения новые образуются. Это очень хороший процесс. Но мы делаем это для того, чтобы вдохнуть жизнь в Дальний Восток.



    Еще бы рассказал, как они там будут обеспечивать "целые поселения" этих героев первопроходцев, покорителей ДВ гектаров инфраструктурой, газом, электроэнергией, школами, медициной... )))

    Вспомнилась старая сказка -



    "Как известно, мир был сотворен из ничего за 6 дней.

    Первый день Сотворения мира.

    В начале сотворил бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста... И был вечер, и было утро: день один...

    Шестой день Сотворения мира.

    И сказал бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему... И сотворил бог человека по образу Своему, по образу божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их бог, и сказал им бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею"

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 часов назад

    батарейка

    Какой дебилизм этот гектар! Курам на смех, прямо все кинулись на него



    у бабушки огорож в деревне 0,5 гектара.. у соседа гектар.. в ужасном тоталитарном совке давали.. и пай в колхозе был.. 19 гектар.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    7 часов назад

    Может бы лучше спросил, почему в своем обращении к заксобранию не было ни одного слова правды? Или, почему за время его правления, жить стало хуже и хуже? Или, почему он возлагает обязательство на местные власти о строительстве местных дорог, если именно при НЕМ бюджеты местные стали абсолютно нищие??? Зачем было спрашивать х...ню, работая на его пиаркомпанию...

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    7 часов назад

    Такие журнализды позор. Больше не нашел, о чем спросить.

  • 123.rewq

    123.rewq
    6 часов назад

    Доппельгангер

    Такие журнализды позор. Больше не нашел, о чем спросить.



    Посмотрел бы я на тебя на месте этого журналиста )))

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    6 часов назад

    Solorom

    Максим задал вопрос президенту.



    «Максим, молодец! Гордимся тобой!» – написал один из них.



    Максим что, в космос слетал, или спас кого-то от неминуемой гибели, или еще что героическое совершил?

    За что гордятся соотечественники Максимом?



    Максим не виноват. Это написал его страстный поклонник-обожатель. Но если враг придёт на нашу землю, то Максим способен повторить подвиг Зины Портновой.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    6 часов назад

    Самому президенту? Вопрос?!

  • 123.rewq

    123.rewq
    6 часов назад

    Генрих VI

    Самому президенту? Вопрос?!



    А то! Но отвечать будет Песков )))

  • Крылья

    Крылья
    6 часов назад

    Вопрос глупый. Уж лучше бы про транспорт спросил.

  • 123.rewq

    123.rewq
    6 часов назад

    Крылья

    Вопрос глупый. Уж лучше бы про транспорт спросил.



    а мож про тыкву, или "лунный трактор"(с) ?

  • Лингвист

    Лингвист
    6 часов назад

    Сенсация, журналист задал вопрос президенту. Давайте наденем на журналиста нимб и объявим его святым...

  • ntckf

    ntckf
    6 часов назад

    Что сказали спросить,то и спросил!

  • троль здесь

    троль здесь
    5 часов назад

    глобальный и мощный вопрос!

    если уж задавать вопрос касающийся всей страны, а не нашего региона, то надо было спросить " как пенсионеры выживают на 10 тысяч?" и " вам господин президент не стыдно подымать пенсии на 200 - 300 рублей?" было бы интересно послушать ответ путина

  • Pharaon's Gold

    Pharaon's Gold
    5 часов назад

    Приехал колхозник в Европу, нашел чё спросить!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    5 часов назад

    SoloromМаксим задал вопрос президенту.



    «Максим, молодец! Гордимся тобой!» – написал один из них.



    Максим что, в космос слетал, или спас кого-то от неминуемой гибели, или еще что героическое совершил?

    За что гордятся соотечественники Максимом?


    +++

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    123.rewq

    Доппельгангер

    Такие журнализды позор. Больше не нашел, о чем спросить.



    Посмотрел бы я на тебя на месте этого журналиста )))



    Журналист из Приморья (видео прилагается ):

    Руководитель газеты «Народное вече» снова задала вопрос о коррупции.

    - Теперь о коррупции. Вот министр обороны бывший. Вы его назначали, что вы можете о нем сказать. Что делать, чтобы вернуть наворованные им деньги? – спросила Мария Соловьенко.

    http://deita.ru/news/827469-zhurnalist-iz-primorja-na-etot-raz-poradovala-putina-spasibo-vova-/

  • Аксюта

    Аксюта
    5 часов назад

    Недавно задаю вопрос рабочим, которые едут в Новопетровку (едут на строительство газопровода), о том что местные они или нет. Отвечают, нет не местные. Говорю, что нам обещали обеспечивать местное население рабочими местами на новых стройках и производствах ДВ. Улыбаются. Спрашиваю, а когда газ от нефтепровода "придет" к нам в дома. Отвечают, что труба не для вас. Смеются и говорят : "За то у вас дают дальневосточный гектар". И вот я не поняла, шутка это была, или над нами дальневосточниками в открытую смеются, и предложила им самим его взять, в приличной форме предложила, хотя хотелось их туда матом послать.

  • ММС

    ММС
    4 часа назад

    "Этот дальневосточный гектар к чему приводит. К тому, что люди собираются и когда получают несколько гектаров, целые поселения новые образуются. Это очень хороший процесс." Камеди-Путин просто жжет. Это что за глумление над дальневосточниками. Это ДВ ГА примерно тоже самое как Антарктический или лунный ГА.

  • Аншлагбаум

    Аншлагбаум
    3 часа назад

    магический олень

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Наверное, этот журналист сейчас себя героем чувствует. Как же, дали вопрос, а он его задал, чем помог Путину в его предвыборной борьбе.

    Успокою журналиста. Как был ты журналюгой с какого-то Мухосранска, так таким для Москвы и остался. Даже больше. О тебе забыли через минуту после твоего вопроса. Потому как таких задолизов в России пруд пруди.

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    2 часа назад

    Лучше бы попросил железнодорожное сообщение с Тындой улучшить..И ЖКХ в Тынде снизить до адекватных размеров...Сказочный..

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Диванный аналитикЛучше бы попросил железнодорожное сообщение с Тындой улучшить..И ЖКХ в Тынде снизить до адекватных размеров...Сказочный..


    А то Путин не знает ничего. Всё он знает, и ему мягко говоря, пофиг.

  • не люблю

    не люблю
    2 часа назад

    ну что напали на человека, что ему разрешили, то и спросил, но если сам придумал- то гоните в шею этого бездаря

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