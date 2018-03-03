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сегодня, 11:14 18

В Благовещенске пытаются помочь коту с пулей в животе

В Благовещенске пытаются помочь коту с пулей в животе
Фото: instagram.com/help_animals_blg

Благовещенская зоозащитная организация «Кошкин дом» поделилась в своем Инстаграме печальной историей кота Степы. Животное сильно пострадало от собак, к тому же выяснилось, что кот живет с пулей в животе. Степе предстоит операция.

«Этот кот обитает в одном из районов Благовещенска длительное время. Это частный сектор, деревянные дома, вот кот и приблудился. Мои знакомые подкармливали его, можно сказать, уже своим считали. Этот кот не раз участвовал в драках – по нему видно. Про пулю мы вообще ничего не знали. Это произошло не сейчас. С этой пулей он жил, все заросло.

Сейчас там бегает свора собак, причем они не уличные, а хозяйские, их выпускают погулять. Люди шли, увидели издалека, что собаки что-то там копошатся. Подошли ближе, прикрикнули, собаки отскочили, и отполз оттуда этот кот», – рассказала ИА «Амур.инфо» волонтер организации Ольга Ефремова.

По ее словам, кот очень сильно страдал от боли, у него были подраны задние лапы. Правая лапа волочилась.

Пострадавшее животное доставили в клинику, где ему сделали рентген и выяснили, что кот живет с пулей в животе.

3 марта Степе предстоит операция. «Перелом очень сложный правой лапы, оскольчатый, и мягкие ткани очень сильно пострадали», – говорит Ольга Ефремова.

Волонтеры просят горожан оказать помощь коту.

Реквизиты:

р/с 40703810946730000066;

«голодный телефон» 8-914-580-68-00;

Я/К 410015718058278;

карта Сбербанка 4276 8030 1171 9370, мобильный банк 8-914-571-90-61, получатель Светлана Витальевна П;

карта Сбербанка 4276 0300 1177 2890, мобильный банк 8-909-815-93-41, получатель Лилия Галимовна Щ.

С пометкой «Стёпа».

Просмотров всего: 1532

#животные #происшествия

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    10 часов назад

    3.2.

  • Бунтарь

    Бунтарь
    10 часов назад

    Судя по всему, у защитников кота пуля в голове.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    9 часов назад

    Обязательное подчеркивание свора ХОЗЯЙСКИХ собак подрала кота. Уличные-то никогда бы такого не сделали, ну.

  • позитивный

    позитивный
    9 часов назад

    Где они их находят то? И пули выискивают ... Лишь бы денег только дали. Задолбали реально

  • тт

    тт
    9 часов назад

    Ну задолбали, не читайте и всё. Кого не задолбали прочтут и помогут

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    8 часов назад

    это животный мир, как не старайся, а стараться нужно, но ничего не изменишь. в дикой природе посмотрите как животные крошат друг друга, какие раны и увечья наносят и там никто никого не спасает. но подчеркну, что на то и человечность, что если стал свидетелем и можешь помочь, то как разумное существо на тебе повисла некая обязанность и отвественность если ты не гнида конченная

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    8 часов назад

    Наблюдаюэто животный мир, как не старайся, а стараться нужно, но ничего не изменишь. в дикой природе посмотрите как животные крошат друг друга, какие раны и увечья наносят и там никто никого не спасает. но подчеркну, что на то и человечность, что если стал свидетелем и можешь помочь, то как разумное существо на тебе повисла некая обязанность и отвественность если ты не гнида конченная


    Там тоже помогают. А если жрут, то друг на друга хоть не срут

  • Тундра

    Тундра
    8 часов назад

    Дайте ему спокойно и без боли уснуть. Сколько можно мучить бедное животное. Самим себя приятно чувствовать благородными и милосердными, а животное непрестанно страдает. Прекратите уже эти муки.

  • позитивный

    позитивный
    7 часов назад

    ТундраДайте ему спокойно и без боли уснуть. Сколько можно мучить бедное животное. Самим себя приятно чувствовать благородными и милосердными, а животное непрестанно страдает. Прекратите уже эти муки.


    Так денег не дадут, а так рассказал очень жалостливую историю а в конце реквизиты. Только за сегодня две новости с реквизитами..

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    7 часов назад

    позитивный
    ТундраДайте ему спокойно и без боли уснуть. Сколько можно мучить бедное животное. Самим себя приятно чувствовать благородными и милосердными, а животное непрестанно страдает. Прекратите уже эти муки.


    Так денег не дадут, а так рассказал очень жалостливую историю а в конце реквизиты. Только за сегодня две новости с реквизитами..


    А на что им деньги? Куда тратят?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    6 часов назад

    Мартовская ЗимаОбязательное подчеркивание свора ХОЗЯЙСКИХ собак подрала кота. Уличные-то никогда бы такого не сделали, ну.


    Ну а как! Хозяева натравили собак на кота и стреляли в него. Бродячие собаки даже не знают как кусаться и тем более нападать.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    5 часов назад

    позитивныйГде они их находят то? И пули выискивают ... Лишь бы денег только дали. Задолбали реально


    И откуда такие равнодушные особи как ,ты, берутся? Задолбали уже эти равнодушные мимо идущие дауны.

  • UHBB_AMUR

    UHBB_AMUR
    5 часов назад

    200 р. жалко что ли на помощь животному? Так сложилось в нашей стране: люди, а не Государство, помогают...

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    5 часов назад

    UHBB_AMUR200 р. жалко что ли на помощь животному? Так сложилось в нашей стране: люди, а не Государство, помогают...


    +++ да даже по 10 руб.многие могут дать,чтобы помочь попавшим в беду.

  • позитивный

    позитивный
    4 часа назад

    ольга лебедева
    позитивныйГде они их находят то? И пули выискивают ... Лишь бы денег только дали. Задолбали реально


    И откуда такие равнодушные особи как ,ты, берутся? Задолбали уже эти равнодушные мимо идущие дауны.


    Дауна ты в зеркале увидишь чучело

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    4 часа назад

    ольга лебедева
    UHBB_AMUR200 р. жалко что ли на помощь животному? Так сложилось в нашей стране: люди, а не Государство, помогают...


    +++ да даже по 10 руб.многие могут дать,чтобы помочь попавшим в беду.


    Готов перечислить 10 рэ каждому недовольному, кто промолчит и пройдет мимо :)

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    3 часа назад

    позитивный
    ольга лебедева
    позитивныйГде они их находят то? И пули выискивают ... Лишь бы денег только дали. Задолбали реально


    И откуда такие равнодушные особи как ,ты, берутся? Задолбали уже эти равнодушные мимо идущие дауны.


    Дауна ты в зеркале увидишь чучело


    Хаха. Какая позитивная самокритика.

  • Любопытная Варвара

    Любопытная Варвара
    30 минут назад

    Сколько же желчи в каждом из комментаторов...

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