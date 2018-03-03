В Благовещенске пытаются помочь коту с пулей в животе

Фото: instagram.com/help_animals_blg

Благовещенская зоозащитная организация «Кошкин дом» поделилась в своем Инстаграме печальной историей кота Степы. Животное сильно пострадало от собак, к тому же выяснилось, что кот живет с пулей в животе. Степе предстоит операция.

«Этот кот обитает в одном из районов Благовещенска длительное время. Это частный сектор, деревянные дома, вот кот и приблудился. Мои знакомые подкармливали его, можно сказать, уже своим считали. Этот кот не раз участвовал в драках – по нему видно. Про пулю мы вообще ничего не знали. Это произошло не сейчас. С этой пулей он жил, все заросло.

Сейчас там бегает свора собак, причем они не уличные, а хозяйские, их выпускают погулять. Люди шли, увидели издалека, что собаки что-то там копошатся. Подошли ближе, прикрикнули, собаки отскочили, и отполз оттуда этот кот», – рассказала ИА «Амур.инфо» волонтер организации Ольга Ефремова.

По ее словам, кот очень сильно страдал от боли, у него были подраны задние лапы. Правая лапа волочилась.

Пострадавшее животное доставили в клинику, где ему сделали рентген и выяснили, что кот живет с пулей в животе.

3 марта Степе предстоит операция. «Перелом очень сложный правой лапы, оскольчатый, и мягкие ткани очень сильно пострадали», – говорит Ольга Ефремова.

Волонтеры просят горожан оказать помощь коту.

Реквизиты:

р/с 40703810946730000066;

«голодный телефон» 8-914-580-68-00;

Я/К 410015718058278;

карта Сбербанка 4276 8030 1171 9370, мобильный банк 8-914-571-90-61, получатель Светлана Витальевна П;

карта Сбербанка 4276 0300 1177 2890, мобильный банк 8-909-815-93-41, получатель Лилия Галимовна Щ.

С пометкой «Стёпа».