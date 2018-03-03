Пуски с Восточного подтвердили эффективность новой российской системы телеметрии

РТСЦМ-1 собирает информацию о состоянии ракеты-носителя перед стартом и в процессе полета. Система, созданная специалистами холдинга «Российские космические системы» (РКС) полностью на основе отечественных комплектующих, отличается высокой надежностью, а в ходе модернизации она получила дополнительные возможности. Для этого был переработан прибор центральной части системы – основной коммутатор-формирователь (ОКФ). По сравнению с предыдущими модификациями, новый ОКФ был сделан на отечественной элементной базе и без применения внутренних жгутов.

«Вязание жгута для объединения внутренних плат – очень трудоемкая операция. Мы отказались от нее в пользу модульной архитектуры. Сейчас платы соединяются, как кубики конструктора Lego. Это существенно повысило технологичность производства и надежность системы. Сейчас мы в инициативном порядке ведем переработку технологической документации, чтобы все приборы системы сделать по такому же принципу. Начинка остается той же, а конструкция будет изменена – это не только повысит качество, но и снизит стоимость системы», – рассказывает заместитель генерального конструктора РКС Олег Хромов.

При разработке РТСЦМ-1 была реализована схема с 4 независимыми каналами передачи телеметрических кадров. Пока используется только 3 канала – два дублированных стандартных канала радиосвязи и канал Высокоскоростной абонентской аппаратуры ретрансляции (ВААР), который задействован для передачи данных через российские спутники-ретрансляторы «Луч». В системе также предусмотрен 4-й канал, который может использоваться для резервирования связи ВААР, сообщает Роскосмос.

Также система РТСЦ (модификация РТСЦМ-2) несколько лет поставляется для ракет-носителей среднего класса «Союз-СТ», которые стартуют с космодрома Куру во Французской Гвиане. В отличие от системы РТСЦ, в системе РТСЦМ-2 повышена скорость передачи информации, структура кадра соответствует международным рекомендациям CCSDS, передача информации осуществляется в S-диапазоне радиоволн. Также в системе РТСЦМ-2 используются сбор и прямая передача быстро меняющихся параметров.

Модернизированная система РТСЦМ-1, которая теперь будет использоваться для ракет-носителей «Союз-2», стартующих с российских космодромов, обладает теми же функциями, что и РТСЦМ-2, кроме диапазонов работы передающих устройств, и формирует дополнительный поток телеметрической информации для передачи через аппаратуру ВААР и систему ретрансляции «Луч» в центр обработки информации.

Всего было изготовлено и поставлено более 100 комплектов системы различных модификаций. Семейство систем РТСЦ многократно подтвердило свою надежность и эффективность, отмечает Роскосмос.

В перспективе полностью модульная система РТСЦ может быть выбрана в качестве основной для перспективной российской ракеты-носителя «Союз-5».