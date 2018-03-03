Благовещенские волонтеры попросили горожан помочь хозяйке собаки-инвалида

Фонд «Горячие сердца» Благовещенска обратился в своем Инстаграме к неравнодушным горожанам. Волонтеры попросили оказать поддержку хозяйке собаки-инвалида, которая столкнулась с непониманием со стороны соседей.

Восьмилетняя немецкая овчарка Алиша благовещенки Марии парализована. Животное требует повышенного внимания. Соседи женщины, однако, называют ее живодеркой и написали коллективную жалобу в полицию. Они указывают также, что пес лает днем в часы тишины. Хозяйка собаки говорит, что на нее организовали травлю.

«Мы обращаемся ко всем неравнодушным – давайте поддержим такую прекрасную хозяйку, такую замечательную женщину и поможем ей. Во-первых, очень нужен грамотный юрист – на Марию написано заявление о том, что собака лает днем в часы тишины. Далее – в управление ветеринарии, которое обещало прийти с проверкой.

Постоянно поступают угрозы и оскорбления со стороны одной дамы, проживающей этажом выше, более того – эта дама однажды затопила Марию и теперь всячески старается, чтобы та не подавала в суд – морально Мария уже истощена, ведь постоянное давление сказывается...

Во-вторых, финансовая помощь и помощь лекарствами для собаки – на фото все препараты, которые необходимы сейчас для лечения. И питание... К сожалению, в средствах Мария ограничена – на руках мама, Алиша, и еще самой нужно как-то питаться…

В-третьих, просто поддержка, просто помощь советом, добрым словом! Она это заслужила...» – говорится в Инстаграме фонда.

Реквизиты для оказания помощи:

«Голодный телефон» (номер для пожертвований): 8-914-567-73-37.

ЯК: 41001997057075 .

Карта Сбербанка: 5469 0300 1022 5654.

Мобильный банк: 8-924-841-13-99, получатель Алла Николаевна В.

QiwiКошелек: 79145585450.

WEB money кошелек: R189894643497.

PayPal: goryachiecerdca@gmail.com.

Назначение платежа – Алиша.

Телефон для связи: 8-924-841-13-99.