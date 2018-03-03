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сегодня, 10:11 10

Благовещенские волонтеры попросили горожан помочь хозяйке собаки-инвалида

Благовещенские волонтеры попросили горожан помочь хозяйке собаки-инвалида

Фонд «Горячие сердца» Благовещенска обратился в своем Инстаграме к неравнодушным горожанам. Волонтеры попросили оказать поддержку хозяйке собаки-инвалида, которая столкнулась с непониманием со стороны соседей.

Восьмилетняя немецкая овчарка Алиша благовещенки Марии парализована. Животное требует повышенного внимания. Соседи женщины, однако, называют ее живодеркой и написали коллективную жалобу в полицию. Они указывают также, что пес лает днем в часы тишины. Хозяйка собаки говорит, что на нее организовали травлю.

«Мы обращаемся ко всем неравнодушным – давайте поддержим такую прекрасную хозяйку, такую замечательную женщину и поможем ей. Во-первых, очень нужен грамотный юрист – на Марию написано заявление о том, что собака лает днем в часы тишины. Далее – в управление ветеринарии, которое обещало прийти с проверкой.

Постоянно поступают угрозы и оскорбления со стороны одной дамы, проживающей этажом выше, более того – эта дама однажды затопила Марию и теперь всячески старается, чтобы та не подавала в суд – морально Мария уже истощена, ведь постоянное давление сказывается...

Во-вторых, финансовая помощь и помощь лекарствами для собаки – на фото все препараты, которые необходимы сейчас для лечения. И питание... К сожалению, в средствах Мария ограничена – на руках мама, Алиша, и еще самой нужно как-то питаться…

В-третьих, просто поддержка, просто помощь советом, добрым словом! Она это заслужила...» – говорится в Инстаграме фонда.

Реквизиты для оказания помощи:

«Голодный телефон» (номер для пожертвований): 8-914-567-73-37.

ЯК: 41001997057075 .

Карта Сбербанка: 5469 0300 1022 5654.

Мобильный банк: 8-924-841-13-99, получатель Алла Николаевна В.

QiwiКошелек: 79145585450.

WEB money кошелек: R189894643497.

PayPal: goryachiecerdca@gmail.com.

Назначение платежа – Алиша.

Телефон для связи: 8-924-841-13-99.

Просмотров всего: 708

#животные #жизнь

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • ООШШ

    ООШШ
    11 часов назад

    Мария Станиславовна! Спасибо вам огромное за то,что вы не бросили в беде вашего питомца!Этот ваш пример,говорит о том,что у нас в стране есть люди с большим сердцем,если вы так относитесь к животным,вы поможете и людям,окружающим вас,попавшим в беду.Что не скажешь о соседке живущей сверху,мало того,что затопила вас,еще и добивает морально,о чем она думает,ведь всё наказуемо в жизни...

  • позитивный

    позитивный
    10 часов назад

    Так давали бы ее карту, причем тут карты попрошаек?

  • DimonS

    DimonS
    10 часов назад

    А это не карта попрошаек. Это карта тех, кому деньги нужны.

  • Бунтарь

    Бунтарь
    9 часов назад



    К сожалению, в средствах Мария ограничена – на руках мама, Алиша, и еще самой нужно как-то питаться…



    Странная Мария. Самой жрать нечего, так она ещё и псину парализованную содержит. Издевается над собой, псиной и соседями. Если бы усыпила, всем легче стало. И ей, и соседям и псине. Почему другие люди должны страдать от её сердобольности?

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    8 часов назад

    Залить соседке дверь яйцом. Оно протухнет и ей будет не до собак.

  • Алиса55

    Алиса55
    8 часов назад

    Бунтарь



    К сожалению, в средствах Мария ограничена – на руках мама, Алиша, и еще самой нужно как-то питаться…



    Странная Мария. Самой жрать нечего, так она ещё и псину парализованную содержит. Издевается над собой, псиной и соседями. Если бы усыпила, всем легче стало. И ей, и соседям и псине. Почему другие люди должны страдать от её сердобольности?



    Поражаюсь жесткости людей...А все начинается с малого. Надеюсь ваши дети в старости не поступят так с Вами и не выкинут как ненужную вещь.

  • 1_one_1

    1_one_1
    3 часа назад

    Поражаешься просто, что за уроды оставляют комментарии

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    1_one_1

    Поражаешься просто, что за уроды оставляют комментарии



    Это не уроды, это те люди, которые думают, что никогда не окажутся в беспомощном состоянии и никогда их жизнь не будет завист от чужой воли людей.

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Согласно закону можно шуметь

    О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

    ЗАКОН

    АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

    от 06 марта 2017 года N 52-ОЗ

    в период с 22 часов до 7 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно), с 22 часов до 9 часов в выходные дни (суббота, воскресенье)

    в многоквартирных домах, жилых домах, жилых помещениях и помещениях общего пользования в общежитиях в период с 13 часов до 15 часов, -

    Губернатор

    Амурской области

    А.А.КОЗЛОВ

  • AК-47

    AК-47
    1 час назад

    Свободу попугаям!

    Залить соседке дверь яйцом. Оно протухнет и ей будет не до собак.



    Лучше пеной монтажной,а в замок-жидкие гвозди

    Ибо тварина

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