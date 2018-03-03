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сегодня, 09:32 0

В ФОКе Белогорска хотят видеть тренажерный зал, детский бассейн и сауну

В ФОКе Белогорска хотят видеть тренажерный зал, детский бассейн и сауну
Фото: businessidei.com

В Белогорске объявлены аукционы на право заключения инвестиционных договоров на строительство ФОКа имени Солнечникова, с последующей передачей в собственность инвестора. Аукционы касаются возведения таких объектов, как тренажерный зал, сауна, медицинский блок и другие.

На торги выставлены площади ФОКа, которые не задействованы в решении вопросов местного значения по созданию условий для развития физической культуры, школьного массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, пишет пресс-служба администрации Белогорска. За счет привлечения частных инвестиций муниципалитет рассчитывает получить 72 миллиона рублей на завершение строительства ФОКа.

В настоящее время строительная готовность спортобъекта составляет 71 %. С начала его строительства было освоено более 230 миллионов рублей. Из них в 2017 году – 33,6 миллиона.

Глава Белогорска Станислав Мелюков поставил задачу ввести ФОК в эксплуатацию 7 ноября 2018 года.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 26 марта. Подробнее об их проведении можно узнать на сайте белогорск.рф.

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#Белогорск #спорт #строительство

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