Космодром Восточный предложили сделать точкой притяжения туристов со всего мира

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Во Владивостоке состоялся промышленный форум «Локомотивы роста: инфраструктура новой экономики». В рамках мероприятия были представлены проекты, способные дать дополнительный стимул к развитию Дальнего Востока. Один из них касался космодрома Восточный и связанного с ним туризма.

Проект «Диверсификация деятельности космодрома Восточный: новые обеспечивающие и сопутствующие бизнесы» предусматривает, что космос «не должен быть закрытым», пишет ЦЭНКИ. Проект на форуме представил заместитель генерального директора ЦЭНКИ по персоналу Сергей Отводенков. Отмечается, что он вошел в число семи наиболее интересных инновационных проектов, отмеченных жюри форума для дальнейшего всестороннего рассмотрения и поддержки.

Предполагается, что на основе космодрома Восточный можно развить коммерческий и туристический проект. Создание туристической базы в районе космодрома – гостиниц, смотровых площадок, космического музея, культурных, торговых и досуговых центров – позволит сделать Восточный точкой притяжения туристов со всего мира.

Как отметил в выступлении Сергей Отводенков, Восточный стал огромным инфраструктурным проектом, потому что, по сути, в бывшем военном городке был заново построен город Циолковский, создан один из самых современных в мире космодромов с тысячами рабочих мест. Для дальнейшего развития необходимо подготовить соответствующую социальную инфраструктуру: строить новые дома и объекты социально-культурного значения, заниматься развитием жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, а также расширять розничную торговлю и сферу услуг.

Комментируя этот проект, член экспертного совета Открытого правительства, посол Singularity University в России Евгений Кузнецов отметил: «Обсуждая проект космодрома Восточный, пришли к довольно интересной идее – соединить все производственные центры региона в один узел. То есть не рассматривать космодром как самостоятельный центр-наукоград, а связать его с другими предприятиями региона: от побережья до всего Дальневосточного округа. И это дало такую интересную синергию и перспективу».