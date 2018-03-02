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сегодня, 20:32 2

За голосованием 18 марта в Приамурье будут следить почти 300 камер

За голосованием 18 марта в Приамурье будут следить почти 300 камер

Монтаж оборудования для видеонаблюдения на выборах президента России завершили в Амурской области. 294 системы видеонаблюдения установили в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий.

«Все камеры настроены и проверены. Осталось подкорректировать ракурсы после установки столов и кабинок для голосования, чтобы никакие препятствия не закрывали угол обзора камер во время трансляции», – отметил директор Амурского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Раскол.

За выборами в 2018 году видеонаблюдение будет осуществляться по принципиально другой технологии – вместо объемных программно-аппаратных комплексов, в местах голосования и подсчета голосов устанавливают компактные IP-камеры. Их подключают к Интернету без компьютера или иных внешних устройств. В центры обработки данных, расположенные в различных регионах страны, видео с камер будет передаваться по защищенным каналам связи.

По всей стране установят более 40 тысяч комплектов оборудования для видеонаблюдения за голосованием 18 марта 2018 года. Отслеживать ход работ сотрудники Центризбиркома и избирательных комиссий регионов смогут на специальном служебном портале.

Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: на отдельном портале будет транслироваться видео с избирательных участков в режиме реального времени, при этом пользователь сможет выбрать интересующий его избирательный участок или камеру.

Впервые видеонаблюдение за ходом выборов президента России было организовано в 2012 году. Тогда за процедурой голосования на специализированном портале наблюдали 3,5 миллиона человек.

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#выборы #технологии

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Комментарии
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    4 минуты назад

    Меня бы устроила одна камера - для Неведомского. И пусть из нее следит хоть пожизненно.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 минуты назад

    а зачем их ставят и убирают постоянно? Почему камеры, которые были ранее установлены, не работали на выборах в Заксобрание, на губернаторских?

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