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сегодня, 20:09 0

Перевозчикам запретят выгонять «зайцев» на мороз

Перевозчикам запретят выгонять «зайцев» на мороз
Фото: мояоколица.рф

Межведомственное согласование прошел проект о запрете высаживать безбилетников на мороз. Законопроект уже внесен в правительство, сообщил замминистра транспорта России Николай Асаул.

Информация о рассмотрении законопроекта появилась после того, как в Минтранс обратился с соответствующим предложением депутат Госдумы Антон Горелкин. Поводом стал случай в Новокузнецке Кемеровской области, где кондуктор при температуре минус 35 градусов высадил из общественного транспорта малолетнего пассажира, находившегося без сопровождения взрослых. Горелкин сообщил, что данная проблема приобрела федеральный характер.

«Положениями проекта федерального закона предусмотрено, что за отказ безбилетного лица от уплаты штрафа или административного штрафа и оплаты стоимости проезда безбилетное лицо удаляется из транспортного средства лицом, уполномоченным на осуществление контроля, за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние», – ТАСС приводит цитату из письма Асаула.

Также в ответе сообщается, что документ прошел межведомственное согласование, поддержан Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Советом при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Законопроект внесен в правительство.

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#закон #российская власть #транспорт

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