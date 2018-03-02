Амурчане в 2018 году стали больше летать по России и за границу

Два первых месяца нового года аэропорт Благовещенска отработал с увеличением пассажиропотока на 15 %. Самыми популярными международными рейсами по-прежнему остаются Таиланд и Вьетнам.

Внутренними и международными линиями за январь и февраль воспользовались 58 095 пассажиров. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15,6 %. Активнее амурчане летали по России – здесь пассажиропоток вырос на 17,7 %, на международных линиях – на 7,5 %. Чаще всего для отдыха туристы выбирали Пхукет, Утапао и Нячанг.

На маршруте Москва – Благовещенск – Москва рейсы выполняют авиакомпании «Икар» и авиакомпания «Уральские авиалинии» с промежуточной посадкой в Екатеринбурге. Всего в феврале количество рейсов на московском направлении составило 46. Было перевезено 10 737 пассажиров. Ни одно из направлений с начала года не было закрыто.

В планах к 2024 году сделать прямыми до половины региональных авиаперевозок. Такие задачи озвучил в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин.

В благовещенском аэропорту подсчитали: общее количество взлетов-посадок составило 414 операций, что на 21,8 % выше аналогичного показателя 2017 года. Грузов и почты за этот же период перевезли на 418,9 тонны, а показатель суммарной максимальной взлетной массы воздушных судов, обслуженных в аэропорту, составил 22 846 тонн.