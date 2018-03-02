Артур Ниязметов: Свободный должен стать красивым и современным

В Свободном замминистра по развитию Дальнего Востока встретился с жителями и провел рабочее совещание. Артуру Ниязмету рассказали о подготовке плана застройки объектов социальной инфраструктуры, над которым с учетом пожеланий свободненцев работает компания КБ «Стрелка».

«Сегодня компания КБ "Стрелка" разрабатывает документ, который поможет совместной работе региона, города и бизнеса над улучшением качества жизни горожан. И здесь важно учитывать мнения жителей города Свободный. Поэтому должно быть понятно, что и где будет построено. Также этот документ станет навигатором для бизнеса. Исходя из концепции мастер-плана предпринимателям будет понятно, где рентабельно и логично реализовать бизнес», – рассказал замминистра по развитию Дальнего Востока.

В Свободном будет построено более 1 миллиона квадратных метров жилья. К 2030 году, по прогнозам специалистов, это позволит увеличить численность населения до 60 тысяч человек.

План презентовали на встрече жителям. Его составляли с учетом мнений горожан, которые свои идеи высказывали на сайте «чего-хочет-свободный.рф». Самых активных свободненцев наградили.

«Эта встреча помогла услышать напрямую вопросы, которые беспокоят горожан. Они будут проконтролированы и донесены до руководства министерства и региона. В соответствии с мнением жителей Свободного и знаний специалистов, возможно, будут внесены корректировки в план. Благодаря такой масштабной работе город Свободный должен стать красивым и современным», – подвел итоги встречи Артур Ниязметов.

Глава города Юрий Романов сообщил, что работа по сбору мнений продолжится. Свои идеи по улучшению качества жизни города люди смогут оставить в администрации. Там будет установлена урна для сбора предложений.