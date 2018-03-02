Продлены сроки выдвижения номинантов на премию Леонида Завальнюка

На сегодняшний день уже есть претенденты на соискание этой литературной премии по всем трем номинациям: «Лучшее произведение в прозе», «Лучшее произведение в поэзии» и «За вклад в популяризацию и изучение творчества Леонида Завальнюка и (или) истории, культуры, литературы Приамурья».

Как сообщало Амур.инфо, в 2018 году список тех, кто может выдвинуть кандидата на соискание премии расширили. Впервые право на предложение кандидатуры, помимо членов оргкомитета, жюри и лауреатов премии прежних лет, получили амурские издательства и писательские союзы.

Еще одно новшество этого года – со всеми материалами вначале ознакомится рецензионная группа. И на основании ее заключения оргкомитет премии сформирует список номинантов. В каждой номинации их будет не более трёх. В состав рецензионной группы вошли представители филологических кафедр БГПУ и АмГУ, а также писатель и издатель Владислав Лецик. В жюри премии будут издатели, филологи, писатели, а также те, кто были в свое время вовлечен в проект «Леонид Завальнюк. Возвращение», рассказала секретарь премии Светлана Казачинская.

К участию в конкурсе принимают литературные произведения в печатном или в электронном виде. Заявки, содержащие краткую аннотацию, необходимо подавать на электронный адрес zavalnuk_la@mail.ru до 15 марта включительно. В номинацию «За вклад в популяризацию и изучение творчества Леонида Завальнюка и (или) истории, культуры, литературы Приамурья», помимо литературоведческих работ, можно выдвинуть музыкальные, песенные, живописные, театральные произведения, теле-, радио- и кинопрограммы. Работы должны были публиковаться в течение последних двух лет.

Лауреатов объявят во время церемонии вручения премии – 20 октября 2018 года, в день рождения Леонида Завальнюка. Победители получат дипломы, серебряные медали и денежные премии. На сайте Амурской областной научной библиотеки пройдет интернет-голосование, по результатам которого одному из участников будет присужден приз читательских симпатий с вручением диплома и ценного подарка.