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Продлены сроки выдвижения номинантов на премию Леонида Завальнюка

Продлены сроки выдвижения номинантов на премию Леонида Завальнюка

На то, чтобы выдвинуть кандидатов на премию имени Леонида Завальнюка есть еще две недели. Внутренним решением оргкомитета и жюри срок подачи заявок продлен до 15 марта включительно.

На сегодняшний день уже есть претенденты на соискание этой литературной премии по всем трем номинациям: «Лучшее произведение в прозе», «Лучшее произведение в поэзии» и «За вклад в популяризацию и изучение творчества Леонида Завальнюка и (или) истории, культуры, литературы Приамурья».

Как сообщало Амур.инфо, в 2018 году список тех, кто может выдвинуть кандидата на соискание премии расширили. Впервые право на предложение кандидатуры, помимо членов оргкомитета, жюри и лауреатов премии прежних лет, получили амурские издательства и писательские союзы.

Еще одно новшество этого года – со всеми материалами вначале ознакомится рецензионная группа. И на основании ее заключения оргкомитет премии сформирует список номинантов. В каждой номинации их будет не более трёх. В состав рецензионной группы вошли представители филологических кафедр БГПУ и АмГУ, а также писатель и издатель Владислав Лецик. В жюри премии будут издатели, филологи, писатели, а также те, кто были в свое время вовлечен в проект «Леонид Завальнюк. Возвращение», рассказала секретарь премии Светлана Казачинская.

К участию в конкурсе принимают литературные произведения в печатном или в электронном виде. Заявки, содержащие краткую аннотацию, необходимо подавать на электронный адрес zavalnuk_la@mail.ru до 15 марта включительно. В номинацию «За вклад в популяризацию и изучение творчества Леонида Завальнюка и (или) истории, культуры, литературы Приамурья», помимо литературоведческих работ, можно выдвинуть музыкальные, песенные, живописные, театральные произведения, теле-, радио- и кинопрограммы. Работы должны были публиковаться в течение последних двух лет.

Лауреатов объявят во время церемонии вручения премии – 20 октября 2018 года, в день рождения Леонида Завальнюка. Победители получат дипломы, серебряные медали и денежные премии. На сайте Амурской областной научной библиотеки пройдет интернет-голосование, по результатам которого одному из участников будет присужден приз читательских симпатий с вручением диплома и ценного подарка.

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#культура

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