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Бивни за 2 миллиона рублей передали ученым в Благовещенске

Бивни за 2 миллиона рублей передали ученым в Благовещенске
Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

2 марта благовещенские таможенники передали части, фрагменты и обрезки бивней мамонта Амурскому научному центру ДВО РАН. Это конфискованное ранее имущество, которое представляет научную ценность.

Частей, фрагментов и обрезков бивней насчитывается 257 штук. Их общая стоимость составляет более 2,2 миллиона рублей, а вес – 75 килограммов.

Должностные лица Благовещенской таможни во главе с исполняющим обязанности начальника Олегом Борисовым в торжественной обстановке передали ценности в лабораторию палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН.

Это не первый случай передачи амурским ученым задержанных благовещенскими таможенниками товаров. Коллекция научного учреждения неоднократно пополнялась культурными ценностями, задержанными благовещенской таможней, – зубами мамонта, рогами шерстистого носорога и фрагментами бивней мамонта, сообщает пресс-служба таможни.

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#таможня

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