Бивни за 2 миллиона рублей передали ученым в Благовещенске

Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

Частей, фрагментов и обрезков бивней насчитывается 257 штук. Их общая стоимость составляет более 2,2 миллиона рублей, а вес – 75 килограммов.

Должностные лица Благовещенской таможни во главе с исполняющим обязанности начальника Олегом Борисовым в торжественной обстановке передали ценности в лабораторию палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН.

Это не первый случай передачи амурским ученым задержанных благовещенскими таможенниками товаров. Коллекция научного учреждения неоднократно пополнялась культурными ценностями, задержанными благовещенской таможней, – зубами мамонта, рогами шерстистого носорога и фрагментами бивней мамонта, сообщает пресс-служба таможни.