Белогорский парк будет бороться за получение 100 миллионов рублей

Парк имени Дзержинского в Белогорске будет участвовать во всероссийском конкурсе на получение 100 миллионов рублей. Эти деньги пустят на благоустройство территории.

Глава Белогорска Станислав Мелюков провел мозговой штурм со школьниками по реализации городского проекта в рамках всероссийского конкурса «Формирование комфортной городской среды» малых городов и исторических поселений. Он предложил молодежи высказать креативные идеи по вовлечению общественности в процесс.

В управлении ЖКХ сообщили, что 1 марта был последний день сбора предложений по выбору общественных территорий в рамках конкурса. В анкетах представили две территории и «свободное мнение». Наибольшее число голосов из более чем 25 тысяч набрала территория парка имени Дзержинского. Ее и планируется благоустроить. По условиям конкурса, 15 городов России получат по 100 миллионов рублей на реализацию проектов благоустройства.

«Город Белогорск подходит для участия в этом конкурсе. И чтобы вы понимали, сто миллионов рублей это очень серьезные деньги для Белогорска. Наши собственные доходы – 600 миллионов, и, если сможем привлечь из федерации 100, получится очень серьезный проект, – обратился глава города к школьникам. – Есть 3,5 тысячи квадратных метров территории, которые планируем обустроить под парк. Если наша заявка и наше участие понравится жюри, то Белогорск сто миллионов получит. Наша задача сделать нашу заявку интересной».

В ходе обсуждения школьники высказали несколько идей. Общее мнение – вернуть историческую справедливость и возродить в парке колесо обозрения и танцплощадку. При этом молодежь выступила за создание в парке фонтана в стиле Hi-tech, детской игровой зоны, спортивной зоны и мест отдыха с летними кафе.

«Люди более старшего поколения, я думаю, скучают по этой территории. Когда в городе появляется что-то новое, это всегда интересно, это всегда позитивно», – высказал свое мнение Евгений Китанин.

После встречи с главой школьники познакомились с уже имеющимся дизайн-проектом реконструкции парка, разработанным еще в 2013 году, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«У нас в городе люди такие активные, и никому не безразлична судьба нашего города. И проблем с привлечением народа не будет. Главное – им нужно только рассказать. И тогда люди будут, идея будет и все получится, – добавила Ангелина Бочкова. – Пошли креативить, обсудим в школах. Свои предложения представим главе Белогорска».