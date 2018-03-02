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сегодня, 17:35 0

Группа «Фактор 2» собрала в Благовещенске 800 зрителей

Группа «Фактор 2» собрала в Благовещенске 800 зрителей

В середине 2000-х группа «Фактор 2» собирала стадионы, а ее записи продавались миллионными тиражами. Сейчас она вновь стремится покорить музыкальный Олимп. В четверг, 1 марта, в Благовещенске артисты собрали почти 800 человек.

Группа снова в большом туре, только на Дальнем Востоке у них шесть городов. Каждый день – концерт, дни и ночи проходят в дороге. Музыканты жалуются на усталость, но как только выходят на сцену – куда что девается.

Около десяти лет назад песни «Красавица», «Война», «Мы фальшивые МС» и другие слушали в каждом городе России. Несколько лет «Фактор 2» колесил с гастролями, собирая стадионы. Очень скоро начались трения с продюсерами, а в 2012-м группа распалась. Владимир Панченко уехал в Германию, а Илья Подстрелов узнал, что такое жизнь после славы.

«Когда приходит популярность, появляется ощущение, что ты почти бог. А когда падаешь, это очень больно. И в итоге ты понимаешь, что ничего не происходит и что-то нужно делать. Честно сказать, мы не ожидали второго подъема, пускай он не такой ажиотажный, но он идет. Это очень круто!» – рассказал Илья Подстрелов.

Сегодня в «Факторе 2» с Ильей Подстреловым работает Андрей Камаев.

«У меня потенциал писать песни ещё есть, но я хотел бы сконцентрироваться на гастрольной деятельности, потому что на своих концертах мы видим наших выросших поклонников, и уже второе поколение, которое где-то мельком слышало наши песни, и они их зацепили», – рассказал Илья Подстрелов.

Впрочем, новые песни появляются – в стиле того же дворового шансона. Как, например, «Женюсь», «Узбагойся» или «Ути, моя маленькая».

Подробнее о концерте группы «Фактор 2» можно прочитать в разделе «Культпросвет».

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#концерты #музыка

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