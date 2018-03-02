В Тынде будут судить парня, лишившего зрения посетителя кафе

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В Тынде прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Парень обвиняется в атаке на посетителя кафе, в результате которой тот ослеп на один глаз.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года. Следствием установлено, что молодой человек находился в одном из кафе Тынды, будучи нетрезвым. Между ним и другим посетителем, незнакомым ему, произошла ссора. Парень выстрелил в глаз своему обидчику из пневматического пистолета. Пострадавший получил тяжелую контузию глазного яблока, что повлекло полную потерю зрения на поврежденный глаз.

За совершение этого преступления судом может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.