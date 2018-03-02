В благовещенские дома вернулась вода

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В пятницу, 2 марта, в Благовещенске восстановили водоснабжение в двух многоквартирных домах, в которых из-за аварии с 1 марта не было воды. По информации пресс-службы АКС, водопровод заработал примерно в 15:30.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», два дома по улице Пушкина – № 3 и № 5 – остались без водоснабжения почти на два дня. В четверг, 1 марта, в этом районе была обнаружена течь. Дома отключили от водоснабжения, и специалисты АКС начали искать причину аварии. За первый день прокопали 18 метров, но порыв не нашли. Работы продолжились 2 марта. За полдня течь обнаружили и аварию устранили.

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#ЖКХ #происшествия

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Василий Кленин