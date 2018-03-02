В Приамурье растет число заболевших гриппом

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В Амурской области лабораторно подтверждены уже 4 случая гриппа. Все четверо заболевших были непривиты. Всего на текущей неделе в регионе зарегистрировано более 4,5 тысячи случаев ОРВИ. В Благовещенске превышен эпидпорог.

По данным амурского Роспотребнадзора, в области продолжается активное сезонное распространение заболеваемости респираторными инфекциями. Лабораторно подтверждены 4 случая гриппа у непривитых амурчан. Общий показатель заболеваемости в Приамурье на текущей неделе ниже недельного эпидпорога. При этом отмечается превышение эпидпорога в Благовещенске: за счет заболевших школьников и дошкольников.

Чтобы недопустить осложнение эпидситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом, ранее в медучреждениях Амурской области были введены противоэпидемические мероприятия. В частности, в детских и взрослых поликлиниках отменены плановые профилактические медосмотры. Осуществляется ежедневный патронаж беременных на дому, и в случае первых признаков заболевания их должны госпитализировать в медучреждения: при ОРВИ в стационары, имеющие реанимационные отделения, с пневмониями в ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница».

Также запрещено посещение пациентов, находящихся на стационарном лечении. В медучреждениях больных с респираторными инфекциями кладут в отдельные палаты, где проводят все медицинские манипуляции и организуют питание.

Кроме того, среди профилактических мероприятий: увеличение в поликлиниках численности бригад неотложной медпомощи и выделение дополнительного автотранспорта для оказания помощи больным на дому, прием с разделением потоков больных ОРВИ, пневмониями и лиц с соматическими заболеваниями в амбулаторно-поликлинических организациях, постоянное проветривание и влажная уборка помещений дезинфицирующими средствами, обеззараживание воздуха помещений бактерицидными облучателями и масочный режим персонала со сменой маски каждые 2-3 часа.

Контролировать соблюдение всех этих профилактических мер в медучреждениях должны главные врачи. Действовать меры будут до особого распоряжения минздрава.