В Благовещенске можно будет получить паспорт в день выборов президента

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МО МВД России «Благовещенский» будет выдавать паспорта гражданам РФ 18 марта, в день выборов президента страны. Документ необходим для того, чтобы получить возможность проголосовать.

Оформленный паспорт гражданина России или временное удостоверение личности можно будет получить с 08:00 до 20:00. Для этого нужно обратиться в отдел по вопросам миграции благовещенской полиции по адресу: улица Горького, 137 (вход с улицы Пионерской).

Подробную информацию дадут по телефонам: 59-48-39, 59-48-40 и 59-48-41, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, 18 марта россияне будут выбирать президента из 8 кандидатов.