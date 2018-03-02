Бурхановку снова заливают неизвестные воды

В Благовещенске вновь заливает речку Бурхановку. Очевидцы заметили появление воды в пятницу утром, 2 марта. Как и в прошлый раз, это происходит на участке в районе улицы Забурхановской.

«Заметили воду надо льдом в районе дома № 91 по улице Забурхановской, – рассказал житель Благовещенска. – Примерно там же, где разлив был и в прошлый раз. Только мне показалось, что сегодня вытекало с другой стороны. В прошлый раз вода была горячая и чистая. Сейчас над водой никакого пара нет, и она кажется ржавой».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Бурхановку в районе улицы Забурхановской заливает не первый раз. Горожане рассказывали, что вода появилась еще до нового года. Но течь своевременно устранили. Затем «разлив» повторился в начале февраля, и длился он четыре дня. Фотограф Амур.инфо зафиксировал это событие.

В «Амурских коммунальных системах» пояснили, что о новом порыве 2 марта им уже известно. На место выехали специалисты АКС для изучения проблемы. Пока установлено, что произошел порыв на водоводе.