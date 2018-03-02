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сегодня, 16:03 4

Бурхановку снова заливают неизвестные воды

Бурхановку снова заливают неизвестные воды

В Благовещенске вновь заливает речку Бурхановку. Очевидцы заметили появление воды в пятницу утром, 2 марта. Как и в прошлый раз, это происходит на участке в районе улицы Забурхановской.

«Заметили воду надо льдом в районе дома № 91 по улице Забурхановской, – рассказал житель Благовещенска. – Примерно там же, где разлив был и в прошлый раз. Только мне показалось, что сегодня вытекало с другой стороны. В прошлый раз вода была горячая и чистая. Сейчас над водой никакого пара нет, и она кажется ржавой».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Бурхановку в районе улицы Забурхановской заливает не первый раз. Горожане рассказывали, что вода появилась еще до нового года. Но течь своевременно устранили. Затем «разлив» повторился в начале февраля, и длился он четыре дня. Фотограф Амур.инфо зафиксировал это событие.

В «Амурских коммунальных системах» пояснили, что о новом порыве 2 марта им уже известно. На место выехали специалисты АКС для изучения проблемы. Пока установлено, что произошел порыв на водоводе.

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#ЖКХ #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    5 часов назад

    Забархановская))))

  • serjio18

    serjio18
    1 час назад

    В итоге ликвидируем ледовый затор путем взрыва. После первой аварии "южную" часть от моста уже залили полностью, а "северную" заливают сейчас. Я не могу понять, куда смотрит наче доблестное МЧС и власти? Вода через верх попрет.

  • serjio18

    serjio18
    58 минут назад

    3.2

  • serjio18

    serjio18
    55 минут назад

    К@лита, не о том думаешь, как и великий Пу. Ну, у него акции в газпроме упали, а у тебя-то что?

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