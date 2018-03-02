«Страна Кошландия», весенний вальс и женский бильярд: выходные в Благовещенске

Фото: weacom.ru

В первые весенние выходные благовещенцев зовут закружиться в вальсе, посмотреть на выступление кошек Владимира Куклачева, встать на коньки вместе с сотрудниками МЧС и узнать о празднике девочек Хина мацури. Амур.инфо рассказывает, как можно провести выходные.

Суббота, 3 марта

Зал Амурской областной филармонии на пару часов превратится в «Страну Кошландию». Веселый танцевальный спектакль с кошками пройдет в 11:00 и в 13:00. Героями спектакля станут хвостатые артисты Куклачева, но не Юрия, а Владимира, его младшего сына. В постановке участвуют не только дрессированные кошки, но и две домашние собаки, а всего в этой необычной труппе – 38 артистов-кошек и десять артистов-людей. В мультижанровой премьере, помимо клоунады, дрессуры и пластики, есть еще цирковые трюки, и пантомима.

В 11:00 юных зрителей ждут в Амурском театре кукол – здесь покажут спектакль «Котёнок по имени Гав».

В Амурской областной научной библиотеке в 11:30 ждут юных шахматистов. Занятие для школьников проведет шахматный клуб «Ветеран». Для всех желающих вход свободный.

В 16:30 здесь же расскажут об одном из главных праздников в Японии – празднике девочек Хина мацури. Лекция из цикла «Японские праздники» пройдет в малом зале библиотеки. Пришедшие смогут не только узнать больше о празднике девочек или, как еще его называют, празднике кукол, но и изготовить куклу хина нингё на мастер-классе по оригами.

Весна, поэзия, творчество и кинопоказ – все это ждет благовещенцев в Амурском областном доме народного творчества. Стихи собственного сочинения прочтет молодая благовещенская поэтесса Алёна Безуглая, а мастера салона-парикмахерской предложат представительницам прекрасного пола создать новый образ, сделав укладку и макияж. В фойе представят работы мастеров декоративно-прикладного творчества, а желающие смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах. Начнется праздничная программа в 13:00, а в 14:00 в кинозале пройдет показ фильма «Дамы приглашают кавалеров» с субтитрами и тифлокомментариями.

На стадионе «Амур» в Благовещенске в 13:00 состоится необычный флешмоб. На коньки под девизом «МЧС – за здоровый образ жизни!» встанут сотрудники ГУ МЧС России по Амурской области, пожарные и спасатели города.Посетители стадиона «Амур» смогут покататься на коньках вместе с пожарными, принять участие в различных конкурсах, послушать в исполнении ансамбля «Звезда надежды» амурского управления МЧС песни о пожарных и спасателях, а в завершение спортивного праздника – попить горячий чай и угоститься кашей.

В рамках благотворительного проекта «Люди Добра» пройдет мастер-класс визажиста-стилиста Анастасии Шерстобитовой «Сам себе визажист-стилист». Все собранные средства пойдут на лечение детей с онкологическими заболеваниями. Начало в 14:00 на Кузнечной, 1.

На вальс в 14:00 всех приглашают в Городской дом культуры. Принять участие в «Весеннем» вальсовом вечере может любой желающий. В программе – вальс испанский, весенний, «Offener», «Южная роза», «Жизнь художника», «Нежность», «Паганини», «Ринка», «Теннесси» и другие. Среди танцоров проведут розыгрыш подарков.

Вечером зрителей ждут в Амурском театре драмы на спектакль «Доходное место». Комедия в двух действиях по пьесе Александра Островского начнется в 18:00.

Воскресенье, 4 марта

В преддверии Международного женского дня в бильярдном клубе «Абриколь» пройдет открытое первенство города Благовещенска среди женщин по «Свободной пирамиде». Соревнования начнутся в 10:00.

Спектакль «Доктор Айболит» начнется в Амурском театре кукол в 11:00.

«Все о 8 Марта» благовещенским малышам расскажут в «Меге». В 12:00 на первом этаже ТРЦ начнется бесплатное занятие для детей, организованное детским интеллект-центром «Ступеньки». Дети узнают что такое Международный женский день, историю праздника и не только ответят на главный вопрос: «Что подарить маме», но и подготовят подарки своими руками.

Также в 12:00, но уже в Амурской областной библиотеке начнет работать секция шашек для детей. В 13:00 юных шахматистов на встречу здесь же приглашает клуб «Шашки Го». Вход на оба мероприятия – свободный.

В 18:00 Амурский театр драмы приглашает зрителей на комедию «Брачный договор».

Подробное расписание киносеансов благовещенских кинотеатров можно найти в разделе «Афиша».