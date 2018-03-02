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сегодня, 15:09 8

На российской стороне возведены три опоры моста через Амур

На российской стороне возведены три опоры моста через Амур
Фото: amurobl.ru

На строительстве моста между Благовещенском и Хэйхэ через протоку Каникурганскую возведены три опоры из пяти. Строители уже приступили к сборке металлоконструкций. Элементы пролетов объекта начнут доставлять на стройплощадку в апреле 2018 года.

Первый заместитель председателя правительства области Марина Дедюшко и зампред правительства региона Дмитрий Тетенькин, курирующие стройку, проинспектировали выполнение работ, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как рассказал Дмитрий Тетенькин, работы на стройплощадках ведутся согласно графикам. Изготовленные на заводе «Тюменьстальмост» металлоконструкции для моста через Каникурганскую протоку завезены в полном объеме, ведется их сборка.

В круглосуточном режиме ведется работа по возведению четырех опор моста через реку Амур.

«Опора № 10 уже готова к надвижке пролетов моста. Одновременно выполняется отсыпка площадки, на которой в последующем будет вестись сборка металлоконструкций пролетов. Сейчас элементы моста изготавливают на заводе "Курганстальмост", в апреле начнется их доставка на стройплощадку моста через Амур», – рассказал директор филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске Евгений Корольков.

Как пояснили строители, китайская сторона в настоящее время строительство не ведет. По их технологии работы начнутся в более теплое время года.

После строительства переправы и подъездов к ней будет реализован третий и четвертый этапы: строительство пункта взимания платы и создание международного автомобильного пункта пропуска.

«Уже завершено проектирование пункта взимания платы, идет согласование документов, позднее он будет выдвинут на госэкспертизу. Проектный институт приступил к проектированию автомобильного пункта пропуска, идет согласование с контрольными органами по технологической и транспортной схеме работы пункта», – пояснила Марина Дедюшко.

Ранее губернатор уже давал поручения проработать вопросы поставки оборудования для пунктов пропуска, что в дальнейшем значительно сократит время по подбору поставщиков.

«Мы первыми в стране реализуем подобный проект по созданию трансграничного моста на условиях концессионного соглашения. Сейчас идет активная стадия строительства, привлечены все ресурсы. Согласно расчетам, возведение моста позволит вдвое увеличить грузопассажирский поток в Приамурье», – рассказал Александр Козлов.

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#Китай #строительство #торговля #транспорт

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    4 часа назад

    Пункт взимания платы важнейший элемент строительства моста, как же без него! Его вообще надо в первую очередь построить.

  • UHBB_AMUR

    UHBB_AMUR
    4 часа назад

    Было бы неплохо взымать плату с заезжающих на строительную площадку грузовиков...

  • Chopin

    Chopin
    4 часа назад

    «Великие» специалисты создают одну проблему за другой: ДОРОГА полностью отсыпана из ПЕСКА. В случае очередного наводнения,будет полностью СМЫТА.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Интересуюсь, а что с китайской стороны построено?

  • UHBB_AMUR

    UHBB_AMUR
    4 часа назад

    Давно рассказывали и показывали на этом портале строительство со стороны Китая. Тогда, как то "повеселее" было "У Них"...)

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Не, я сегодня точно сдохну со смеха. Поискал в интернете враньё галушки о том, что российская часть моста готова, дело осталось за китайцами... А сайты то подчистили. Убрали эту фразу. Но, интернет великая сила, следы Галушкиного вранья в нем не убрать.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Ставлю на долгострой

  • Beverly

    Beverly
    6 минут назад

    Моста нет, но пункт взимания платы уже спроектировали.

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