Жителей Благовещенска призывают следить за сосульками

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Благовещенцам рекомендуют соблюдать меры безопасности: на крышах зданий начали образовываться сосульки. При их обнаружении горожанам советуют обращаться в свои управляющие компании или звонить по телефону 59-28-26, ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска.

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. Не нужно игнорировать объявления «Осторожно! Сосульки».

Если во время движения по тротуару наверху слышен подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и искать источник звука. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене: козырек крыши послужит укрытием.

Также необходимо проявлять меры предосторожности, подходя к подъездам домов.

Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках или детских колясках, нельзя оставлять их без присмотра, находиться с ними в местах, где может упасть сверху лед или снег. Детям постарше следует разъяснить опасность игр во время оттепели под карнизами крыш домов, нужно исключить пребывание ребят в этих местах, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, горожанам советуют стараться не ставить машины вблизи зданий. Как сообщало Амур.инфо, недавно от падения сверху сосульки в Благовещенске получила повреждения легковушка.