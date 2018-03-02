Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:07 1

Жителей Благовещенска призывают следить за сосульками

Жителей Благовещенска призывают следить за сосульками
Фото: admblag.ru

Благовещенцам рекомендуют соблюдать меры безопасности: на крышах зданий начали образовываться сосульки. При их обнаружении горожанам советуют обращаться в свои управляющие компании или звонить по телефону 59-28-26, ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска.

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. Не нужно игнорировать объявления «Осторожно! Сосульки».

Если во время движения по тротуару наверху слышен подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и искать источник звука. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене: козырек крыши послужит укрытием.

Также необходимо проявлять меры предосторожности, подходя к подъездам домов.

Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках или детских колясках, нельзя оставлять их без присмотра, находиться с ними в местах, где может упасть сверху лед или снег. Детям постарше следует разъяснить опасность игр во время оттепели под карнизами крыш домов, нужно исключить пребывание ребят в этих местах, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, горожанам советуют стараться не ставить машины вблизи зданий. Как сообщало Амур.инфо, недавно от падения сверху сосульки в Благовещенске получила повреждения легковушка.

Просмотров всего: 588

#жизнь #погода

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Геральт

    Геральт
    5 часов назад

    с сегодняшнего дня начну слежку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Приамурье растет число заболевших гриппом
Общество

Температура еще со знаком минус: прогноз погоды в Амурской области на 3 марта
Общество

День будет ясным: прогноз погоды в Амурской области на 2 марта
Власть 16

Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в полтора раза