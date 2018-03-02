В Приамурье за год число закрытых предприятий превысило число открытых в 1,5 раза

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В Амурской области в 2017 году было ликвидировано почти в два раза больше предприятий, чем зарегистрировано. Большинство региональных организаций оказалось прибыльными. А по показателю инвестиций в основной капитал малых предприятий Приамурье уверенно лидирует в ДФО.

Годовые итоги финансовой деятельности организаций по регионам Дальнего Востока подвели в Федеральной службе государственной статистики. По данным ведомства, в 2017 году в Амурской области количество зарегистрированных предприятий не достигло и полутора тысяч (1 451), тогда как число ликвидированных оказалось 2 303. По числу официально ликвидированных организаций Приамурье заняло 4 место в ДФО, пропустив вперед Приморье (7 920), Хабаровский край (6 572) и Якутию (2 862).

Финансовые результаты деятельности региональных организаций даются Росстатом за 9 месяцев 2017 года. По данным с января по сентябрь, количество прибыльных организаций в Амурской области составляло 66,1 % от общего числа. За указанный период предприятия Приамурья, без учета субъектов малого предпринимательства, заработали более 14 миллиардов рублей. Это 0,2 % к общему объему прибыли по стране. Такой же процентный показатель и у Чукотки. Меньше только у Еврейской автономной области – 0 %. Самые высокие показатели по ДФО у Якутии – 1,5 % и у Сахалинской области – 1,4 %. Хотя больше всего прибыльных предприятий, по данным Росстата, в Приморье – 74,9 % от общего числа организаций.

Уверенно лидирует Приамурье среди других регионов ДФО по показателю инвестиций в основной капитал малых предприятий. С января по сентябрь 2017 года было вложено почти 19,5 миллиарда (19 456,2 миллиона). В процентном отношении к итогу по России это составило 5,6 %. Ни один из регионов ДФО не приблизился к такому показателю. Ближе всех оказался только Приморский край, у которого 1,7 %. Достичь таких цифр Приамурью удалось благодаря федеральным средствам, освоенным малыми предприятиями при строительстве крупных объектов в регионе, таких, например, как газоперерабатывающий завод, объяснили в Амурстате.