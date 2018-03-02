У троих белогорцев изъяли более шести тысяч бутылок поддельной водки

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В Белогорске полицейские изъяли более шести тысяч бутылок алкогольной продукции у амурчан, которые пытались ей незаконно торговать. На бутылках были наклеены этикетки водки известных марок, в внутри – просто спирт с водой. Эту смесь разливали сами нарушители.

Троих жителей Белогорска обвиняют в незаконном обороте алкогольной продукции. На них завели уголовное дело по пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ.

В ноябре 2016 года в Белогорске сотрудники полиции из управления экономической безопасности и противодействия коррупции и областного УФСБ изъяли крупную партию немаркированного алкоголя – одновременно по нескольким адресам.

Всего было изъято более шести тысяч бутылок с жидкостью, согласно этикеткам являющейся водкой известных марок. Также полицейские изъяли несколько сот пустых бутылок, спиртосодержащую жидкость, коробки с этикетками, дозаторами и крышками, а также оборудование для розлива. Часть изъятого была промаркирована поддельными федеральными специальными марками.

В ходе следствия установлено, что обвиняемые распределили роли между собой. Один приобретал сырье, необходимое для производства алкогольной продукции, тару для розлива, этикетки. Готовую продукцию хранил на приусадебном участке. Вместе с другим соучастником он реализовывал контрафактную продукцию как водку известных марок в городах и районах Приамурья. Третий в своем доме смешивал в бочке спирт с водой, разливал ее в тару, наклеивал этикетки.

Таким образом, обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, произвели, приобрели, хранили и планировали реализовать алкогольную продукцию на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено, материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Согласно действующему законодательству, за подобное деяние можно лишиться свободы сроком до шести лет, сообщает пресс-служба областного управления МВД.