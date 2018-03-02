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Температура еще со знаком минус: прогноз погоды в Амурской области на 3 марта

Температура еще со знаком минус: прогноз погоды в Амурской области на 3 марта
Фото: gallery.site.hu

3 марта в Амурской области ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2-7, местами – до 12 метров в секунду.

Температура ночью опустится до минус 20-25, местами – до минус 30-35 градусов. Днем будет 7-12, местами – 14-19 градусов мороза.

В Благовещенске переменно облачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит ночью 3-8, днем – 6-11 метров в секунду. Уличные термометры ночью покажут 21-23, днем – 7-9 градусов со знаком минус, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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