На строительство детских садов Приамурье получит почти полмиллиарда рублей

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За счет средств федерального бюджета в области в 2018 году начнется строительство детских садов и пристроек к уже действующим учреждениям. Всего на ближайшие два года Амурская область получит 470 миллионов рублей.

Строительство детских садов и пристроек должно помочь ликвидировать очередь в детские сады для детей от 2 месяцев до 3 лет. За счет федеральных денег в дошкольных учреждениях планируют создать 740 мест, 360 из которых – ясли. Дополнительное финансирование губернатор Александр Козлов обсудил в Москве во время рабочего визита.

В двух территориях – городе Благовещенске и селе Усть-Ивановка Благовещенского района – планируется строительство детских садов, еще на четырех амурских территориях – пристрой к уже имеющимся зданиям дошкольных учреждений.

«Амурская область – одна из первых регионов России, где местами в детских садах обеспечены все дети от трех до семи лет, эта задача нам оказалась под силу, благодаря, в том числе, и федеральным программам. Теперь нам предстоит предоставить места всем малышам от двух месяцев до трех лет. Уже в 2018 году за счет оптимизации имеющихся помещений в амурских детских садах появится 115 мест для самых маленьких. Я уверен, что благодаря совместным усилиям Амурская область также попадет в число регионов-лидеров по решению поставленной задачи», – отметил губернатор Приамурья Александр Козлов.

На финансовую поддержку регионов российское правительство направит 49 миллиардов рублей.