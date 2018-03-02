Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:17 0

На строительство детских садов Приамурье получит почти полмиллиарда рублей

На строительство детских садов Приамурье получит почти полмиллиарда рублей
Фото: РИА Новости

За счет средств федерального бюджета в области в 2018 году начнется строительство детских садов и пристроек к уже действующим учреждениям. Всего на ближайшие два года Амурская область получит 470 миллионов рублей.

Строительство детских садов и пристроек должно помочь ликвидировать очередь в детские сады для детей от 2 месяцев до 3 лет. За счет федеральных денег в дошкольных учреждениях планируют создать 740 мест, 360 из которых – ясли. Дополнительное финансирование губернатор Александр Козлов обсудил в Москве во время рабочего визита.

В двух территориях – городе Благовещенске и селе Усть-Ивановка Благовещенского района – планируется строительство детских садов, еще на четырех амурских территориях – пристрой к уже имеющимся зданиям дошкольных учреждений.

«Амурская область – одна из первых регионов России, где местами в детских садах обеспечены все дети от трех до семи лет, эта задача нам оказалась под силу, благодаря, в том числе, и федеральным программам. Теперь нам предстоит предоставить места всем малышам от двух месяцев до трех лет. Уже в 2018 году за счет оптимизации имеющихся помещений в амурских детских садах появится 115 мест для самых маленьких. Я уверен, что благодаря совместным усилиям Амурская область также попадет в число регионов-лидеров по решению поставленной задачи», – отметил губернатор Приамурья Александр Козлов.

На финансовую поддержку регионов российское правительство направит 49 миллиардов рублей.

Просмотров всего: 253

#дети #образование #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 6

В Приамурье за год число закрытых предприятий превысило число открытых в 1,5 раза
Общество 5

«Крылья»: история шестилетнего Вити, который ищет семью
Экономика 2

Бюджет Приамурья получил в 2017 году более 40 миллиардов рублей от налогов
Экономика 8

Первым амурчанам одобрили получение господдержки по ипотеке под 6 %