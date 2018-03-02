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сегодня, 13:28 4

16-летняя амурчанка убивала знакомую кулаками, кастетом и палкой

16-летняя амурчанка убивала знакомую кулаками, кастетом и палкой
Фото: dnepr.comments.ua

Следователи Райчихинска завершили расследование уголовного дела по обвинению жительницы поселка Широкий в убийстве и неправомерном завладении автомобилем. В 2014 году 16-летняя обвиняемая во время ссоры забила насмерть 18-летнюю девушку. Тело погибшей не могли найти больше года.

По версии следствия, в августе 2014 года в районе электрической подстанции в поселке Широкий города Райчихинска поссорились две девушки. В ходе ссоры младшая из них нанесла потерпевшей несколько ударов кулаком, металлическим кастетом, деревянной палкой по лицу и голове. От полученных повреждений 18-летняя девушка скончалась.

Обвиняемая скрылась с места преступления. Заявление об исчезновении 18-летней девушки поступило в правоохранительные органы 25 августа 2014 года, больше чем через две недели после ее гибели. Поиски долгое время ни к чему не приводили. Прошло больше года, когда на месте предполагаемого убийства обнаружили костные останки. Это произошло 21 сентября 2015-го.

Следователь назначила судебную молекулярную генотипоскопическую экспертизу, которая позволила установить личность погибшей. Возбудили уголовное дело.

Производство по уголовному делу несколько раз приостанавливалось и возобновлялось, однако найти убийцу не получалось. Только в 2017 году установили личность подозреваемой, и 9 октября ее допросили.

Девушка рассказала, что убийство совершила из-за личных неприязненных отношений. Она отправилась на встречу с потерпевшей, взяв с собой кастет для защиты, – думала, что знакомая придет с подругами. В ходе выяснения отношений несовершеннолетняя один раз ударила знакомую кастетом по голове, после чего взяла деревянную палку и нанесла еще один удар по голове. После того как потерпевшая потеряла сознание, преступница скрылась. Свои показания подозреваемая подтвердила на месте преступления.

Пресс-служба областного следственного управления также сообщает, что 18 июля 2017 года обвиняемая совместно с несовершеннолетним завладела автомобилем, стоявшим без сигнализации возле одного из домов в Райчихинске. На нем они поехали до поселка Широкий, а когда топливо кончилось, машину бросили.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором города Райчихинска, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#криминал #происшествия #Райчихинск

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Комментарии
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  • Лютцов

    Лютцов
    8 часов назад



    Тело оставалось на месте происшествия больше двух недель.

    Прошло больше года, когда на месте предполагаемого убийства обнаружили костные останки.



    С какой целью написано про две недели?

  • M13@ntr0p

    M13@ntr0p
    7 часов назад

    Лютцов



    Тело оставалось на месте происшествия больше двух недель.

    Прошло больше года, когда на месте предполагаемого убийства обнаружили костные останки.


    С какой целью написано про две недели?


    Просто выделили, что только через 2 недели было подано заявление о пропаже девушки. А еще через год только нашли останки.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    2 часа назад

    добрая девочка

  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    Наблюдаю

    добрая девочка



    Да уж...(((

    Такая девочка и мальчика убьёт и зароет, не моргнув глазом((

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