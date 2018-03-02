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сегодня, 13:24 2

Центр Свободного 5 дней испытывал проблемы с водоснабжением

Центр Свободного 5 дней испытывал проблемы с водоснабжением
Фото: fn-volga.ru

В Свободном 1 марта была устранена серьезная авария на магистральном водопроводе, произошедшая 24 февраля. В течение 5 дней центр города испытывал проблемы с водоснабжением, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Свободного.

«Гарантийный срок эксплуатации сетей теплоснабжения и водоснабжения составляет от 25 до 28 лет максимум. Срок службы устанавливается правилами эксплуатации сетей тепло- и водоснабжения. По истечении гарантийного срока эксплуатации, особенно в наших экстремальных климатических условиях зимой, трубы должны заменяться, не дожидаясь таких происшествий.

Эти ситуации носят уже системный характер не только в нашем городе и Амурской области, но и по всей стране – начиная с Петрозаводска и заканчивая Хабаровском. К сожалению, требования к эксплуатации трубопроводов не выполняются. Причина – отсутствие средств. Эта проблема не муниципальная и даже не областная», – прокомментировал ИА «Амур.инфо» заместитель главы Свободного по ЖКХ, строительству и архитектуре Владимир Дорошкевич.

По его словам, участок, где произошла авария, не был заменен вовремя. Работы должны были быть проведены еще в 2012-2013 годах. В результате процент износа составил 178 %.

Таким образом, отмечает Владимир Дорошкевич, подобные аварии неизбежны, сказывается усталость металла.

Заместитель главы также сообщил, что службы ЖКХ сделали все возможное, чтобы авария была устранена как можно быстрее. Проблемы доставляли, в том числе, промерзшая земля и тот факт, что технически сложные работы пришлось вести на глубине нескольких метров.

Между тем инцидент привлек внимание прокуратуры. Ведомство провело проверку, за которой последовали обращения в различные инстанции. В частности, исковое заявление было направлено в Свободненский городской суд с требованием обязать администрацию города и ООО «Аква-ДВ» (в аренде у этой фирмы с 1 февраля находились объекты коммунальной инфраструктуры) устранить технологический сбой в срок до 1 марта. Суд встал на сторону прокуратуры, и по состоянию на 17 часов 1 марта ремонтные работы были окончены, а водоснабжение – возобновлено в полном объеме, сообщает прокуратура Амурской области.

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#ЖКХ #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Аня2828

    Аня2828
    3 часа назад

    а где та прокуратура была когда каминский вовремя не менял трубы! а тут налетели палки рубить, и без них все делалось

  • Я сама

    Я сама
    3 часа назад

    Позабавило, что ситуацию комментирует Дорошкевич))) Вы бы, АмурИнфо, пояснили аудитории - кем был Дорошкевич до нынешней должности и что возглавлял много лет(((

    http://sg.svob-gazeta.ru/novosti/arhiv-gazety/arhiv-gazety-2011-goda/-17-93-ot-26-08-2011-g/kto-komu-pustil-krov-kak-robert-kaminskii-ushel-ot-ugolovnogo-presledovanija-nasha-versija.html

    На этом сайте много интересного про Дорошкевича((( А теперь он, видите ли, "комментирует ситуации"...(((

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