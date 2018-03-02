Центр Свободного 5 дней испытывал проблемы с водоснабжением

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«Гарантийный срок эксплуатации сетей теплоснабжения и водоснабжения составляет от 25 до 28 лет максимум. Срок службы устанавливается правилами эксплуатации сетей тепло- и водоснабжения. По истечении гарантийного срока эксплуатации, особенно в наших экстремальных климатических условиях зимой, трубы должны заменяться, не дожидаясь таких происшествий.

Эти ситуации носят уже системный характер не только в нашем городе и Амурской области, но и по всей стране – начиная с Петрозаводска и заканчивая Хабаровском. К сожалению, требования к эксплуатации трубопроводов не выполняются. Причина – отсутствие средств. Эта проблема не муниципальная и даже не областная», – прокомментировал ИА «Амур.инфо» заместитель главы Свободного по ЖКХ, строительству и архитектуре Владимир Дорошкевич.

По его словам, участок, где произошла авария, не был заменен вовремя. Работы должны были быть проведены еще в 2012-2013 годах. В результате процент износа составил 178 %.

Таким образом, отмечает Владимир Дорошкевич, подобные аварии неизбежны, сказывается усталость металла.

Заместитель главы также сообщил, что службы ЖКХ сделали все возможное, чтобы авария была устранена как можно быстрее. Проблемы доставляли, в том числе, промерзшая земля и тот факт, что технически сложные работы пришлось вести на глубине нескольких метров.

Между тем инцидент привлек внимание прокуратуры. Ведомство провело проверку, за которой последовали обращения в различные инстанции. В частности, исковое заявление было направлено в Свободненский городской суд с требованием обязать администрацию города и ООО «Аква-ДВ» (в аренде у этой фирмы с 1 февраля находились объекты коммунальной инфраструктуры) устранить технологический сбой в срок до 1 марта. Суд встал на сторону прокуратуры, и по состоянию на 17 часов 1 марта ремонтные работы были окончены, а водоснабжение – возобновлено в полном объеме, сообщает прокуратура Амурской области.